¡Escándalo! Apareció la ex del nuevo novio de Morena Rial: "Muerto de hambre, te mantuve"

Tras contar todos los detalles del romance entre Morena Rial y Eric, las redes estallaron con los mensajes de su ex novia quien lo mandó al frente y lo trató de mantenido.

novia eric novio morena rial.avif Apareció la ex del nuevo novio de Morena Rial: "Muerto de hambre, te mantuve".

“Storytime de cuando mi ex me ‘gorreó’ con Pepa Rial”, comenzó escribiendo. Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré el celular, le di todo y así te pagan. Muerto de hambre”, siguió indignada.