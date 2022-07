romina malaspina hermana 1.jpg Romina Malaspina presentó a Julieta Malaspina y revolucionó las redes.

Como no podía ser de otra manera, Romina Malaspina compartió todas las fotos de su salida en sus redes sociales y no paró de elogiar a Julieta. "My baby", escribió junto a una de las postales.

Súper parecidas, Romina y Julieta Malaspina eligieron looks total blacks para la ocasión que lucieron como todas unas bombas. "Mi pequeña reina", expresó Romina junto a una fotografía de su hermana menor.

romina malaspina hermana 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Caperucita Hot!", Jésica Cirio de espaldas y al rojo vivo

Romina Malaspina arrasó con su look en Miami

La ex conductora de Canal 26 armó las valijas y viajó a a la Florida para vivir unos días de relax pero también de fotos y producciones al límite.

Además de disfrutar del paisaje y las comodidades de un hotel de lujo, Romina Malaspina aprovechó para presumir su lomazo y enloqueció a sus seguidores con uno producción desde una cancha de golf.

ROMINA MALASPINA GUERRERA.jpg Romina Malaspina reventó las redes con su look más "guerrero".

Para su sesión, Romina Malaspina eligió su look más "guerrero" con un pantalón camuflado y crop top dejando a la vista su tonificado abdomen.

"Stronger than yesterday (Más fuerte que ayer)", escribió Romina Malaspina junto a las fotos que causaron furor entre sus seguidores.

►TE PUEDE INTERESAR: "Con mi jean apretao", Oriana Sabatini lo mostró y reventó Instagram

Romina Malaspina y Sasha Ferro reventaron Miami

Como si fuera poco, Romina Malaspina salió de paseo en yate y posó acompañada por su íntima amiga, Sasha Ferro.

Romina y Sasha causaron sensación con sus figuras en especial durante su divertida tarde en la playa.

Luciendo bikinis negras y coloradas, respectivamente, las tops dieron cátedra de sensualidad y se llenaron de likes.

romina malaspina sasha ferro.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: "Me gusta ejercer seducción", la foto de Viviana Canosa que reventó las fronteras

Romina Malaspina arrasó en Bariloche

Días antes de llegar a Miami, Romina Malaspina se tomó unas vacaciones en el sur argentino.

Desde su cuarto y con el paisaje de Bariloche de fondo, Romina Malaspina posó de espaldas luciendo una micro-tanga súper sexy que dejaba a la vista su trabajada cola.

"Mostrar un poco de piel no le hace daño a nadie, no? Les mando las mejores vibras para este inicio de semana", escribió Romina súper atrevida junto a la foto que, como no podía ser de otra manera, explotó de comentarios y reacciones en minutos.