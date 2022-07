En esta ocasión, Flor posteó en su cuenta de Twitter junto a una foto de espaldas en ropa interior subida a un columpio.

Florencia Peña en Twitter.JPG Flor utilizó su Twitter para promocionar su perfil del sitio para adultos.

"Estoy con tanta abstinencia que ahora van a tener que bancarse estas fotos en twitter y en https://divasplay.com/@flor_de_p ¿No se animan a más? Entren al link", tuiteó la conductora de LPA.

Divas Play: Florencia Peña liberó una foto para el infarto

En los últimos días, la también influencer decidió liberar su último contenido en Divas Play. Flore se muestra de espaldas en ropa interior y con los pantalones caídos.

"Otra fotito liberada para mis chicos…", escribió junto a la postal.

Florencia Peña en Divas Play.JPG La conductora liberó la última publicación que subió a Divas Play.

Florencia Peña se mostró molesta por el cierre de su cuenta de Instagram

Instagram decidió cerrarle la cuenta a Flor a partir de dos fotos que ella publicó como adelanto de Divas Play. Y es que para ella, sus redes sociales son parte de su trabajo y en Instagram tenía más de 6 millones de seguidores. Hace varias semanas también había sido sancionada la actriz.

La conductora aprovechó su programa, LPA (La Pu*@ Ama), para reclamar por su cuenta de Instagram: "Yo soy una celebrity con seis millones de seguidores, con una cuenta verificada y la verdad que no infrinjo ninguna norma. Más allá de que yo me tomo las cosas con humor, para mí Instagram es como mi empresa", expresó.

Florencia-Peña-sin-Instagram.jpg Flor Peña se mostró molesta en su programa por la censura de su Instagram.

Y agregó: "Yo tengo videos que no podría recuperar nunca si no me la devuelven. Además, yo trabajo mucho con mi Instagram, es mi comunicación directa con la gente. Vos no llegás a la gente que no quiere verte. Me parece discriminatorio (...) Hay un montón de gente que trabaja conmigo".