Después de varios años de intentos fallidos, la exitosa comedia televisiva Casados con Hijos se traslada al teatro para las vacaciones de invierno 2020.

Si bien hace varios años que se viene especulando con este reencuentro, siempre se hizo muy complicado reunir a todo el elenco original.

No sólo porque Luisana Lopilato vive en Canadá, sino por los compromisos laborales que tienen, principalmente Guillermo Francella y Florencia Peña.

Hace unos días en Intrusos, Daniel Ambrosino informó que"a partir del año que viene en junio, julio y agosto, llega al teatro Casados con Hijos. Esto se concretó la semana pasada después de que la gente de Telefe terminara de cerrar con Guillermo Francella".

"Antes se habían reunido con Luisana Lopilato aprovechando la visita de la mujer de Bubble al piso de Susana Giménez", agregó el panelista de Jorge Rial.

De esta manera, quedaba confirmado el elenco original, que era una de las condiciones para el regreso: Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Moni Argento), Luisana Lopilato (Paola Argento), Darío Lopilato (Coqui Argento), Érica Rivas (María Elena Fuseneco) y Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco).

Pero en las últimas horas, mientras presenta su nueva película Bruja, Érica Rivas fue consultada por PrimiciasYa.com sobre la vuelta de Casados con Hijos" y arrojó: "No sé nada sobre el teatro aún, no me llegó el guión ni nada. Estuve de viaje y no tengo mucha idea. La gente me dice o consulta, y capaz ellos tengan más idea que yo. Me encantaría que se haga, pero yo no tengo nada hablado por ahora".