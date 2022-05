Sin embargo, fue la misma Silvina Escudero quien reveló que se encuentra resfriada por lo que decidió cubrir su garganta aunque dejo su espectacular lomazo a la vista y causó sensación.

silvina escudero bolainas.jpg

"Diferentes perspectivas, porque un cambio puede transformar todo en un instante, comenzó diciendo en su poste. "Y si, un loco bikini con pañuelo al cuello…pero aún me estoy recuperando de la gripe, y cómo dice mamá “tápate bien el cuello” , no me dijo nada del cuerpo, así que en bolainas, para no perder la costumbre", siguió bromeando con la osadía de sus atuendos.

Divas Play filtró fotos de Silvina Escudero

Divas Play volvió a sorprender a sus fanáticos y les regaló tres fotos de Silvina Escudero sin ningún tipo de censura.

El sitio de contenido para adultos donde se pueden ver fotos y videos picantes de famosas como Florencia Peña, Silvina Luna, Barby Silenzi, entre otras, volvió a dar un adelanto de las producciones que solo pueden disfrutar sus suscriptores.

En esta oportunidad, fue el material de Silvina Escudero el que quedó liberado para que todas las personas que quieran ver a la morocha como Dios la trajo al mundo, puedan hacerlo sin tener que pagar los 15 dólares de suscripción que se requieren para acceder.

En las imágenes filtradas se puede ver a Silvina Escudero luciendo una mini tanga de encaje primero, cubriéndose con una cortina hasta posando completamente desnuda y dejando muy poco a la imaginación.

Silvina Escudero en divas play.jpg

Cuánto hay que pagar para ver a Silvina Escudero en Divas Play

El servicio de Divas Play se puede contratar por tiempo indeterminado o hay ofertas por meses. En caso de que una persona quiera acceder a todos los contenidos por un mes, se debe abonar 8,90 dólares. Si uno quiere ser parte del sitio para adultos por tres meses, se deberán abonar 6 dólares.

Hay que tener en cuenta dos cosas. Al ser el cobro en dólares, y con tarjeta de crédito, si la persona reside en Argentina también deberá abonar el Impuesto PAIS y la retención que realiza AFIP. Es decir, a los 8,90 dólares y a los 6 dólares hay que sumarle un 65%.

Otro punto a tener en cuenta es que la renovación es automática, por lo que si el suscriptor no se da de baja, deberá seguir pagando hasta que lo haga.