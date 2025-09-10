Inicio Farándula Florencia de la V
En trikini extra small, Florencia de la V paralizó las playas de Tailandia

Las explosivas fotos de Florencia de la V en las playas de Tailandia de la que todos están hablando. ¡Se la jugó!

Las fotos de Florencia de la V en trikini que sacudieron las redes.

Si bien ya regresó al país, Florencia de la V sigue causando sensación con postales de su paso por Tailandia donde viajó acompañada por toda su familia.

Desde los impactantes paisajes y playas tailandesas, Florencia de la V no dudó en adelantar las tendencias veraniegas y presumir su lomazo al máximo.

De lo más sexy, Florencia de la V se animó a lucir los trajes de baño más audaces animándose incluso a las trikinis con un modelo atigrado explosivo.

Florencia de la V paralizó las playas de Tailandia con su trikini.

Posando como una guerrera, Florencia de la V eligió una trikini atigrada con recortes en al abdomen y acompañó su álbum de fotos con una impactante reflexión. "Soy la reina de mi propio destino, una amazona guerrera que cabalga libres por la playa, conquistando cada momento con fuerza y pasión. La naturaleza y la independencia, mi verdadero hogar.

El impactante look de Florencia de la V en un templo de Tailandia: ¿le copió a la China Suárez?

En esta oportunidad, Florencia de la V y Marley visitaron uno de los templos más famosos y la conductora de Los Profesionales deslumbró con su outfit.

El look de Florencia de la V inspirado en la China Suárez.

Para su visita Florencia de la V eligió un maxi vestido, de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano que fue comparado con el modelo que llevó la China Suárez en Estambul.

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

Como siempre hace en sus viajes, desde el primer momento de su llegada Forencia de la V les ha mostrado a sus seguidores postales de sus paseos y recorridas aunque fueron sus looks los que se robaron la atención.

Florencia de la V marcó tendencia en las calles de Tailandia.

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.

