¡¿En qué quedamos?! Wanda Nara dice que no se reconcilió con Icardi

Al parecer, eso no fue así, sino que sí existió esa intención, aunque no llegó a buen puerto.

Wanda-Nara-Mauro-Icardi-Maldivas.jpg El futbolista del Galatasaray Mauro Icardi compartió varias fotos con Wanda Nara en las redes, ella en cambió no subió ninguna con él.

El desenlace de esta historia amorosa había sido advertido por la abogada la Wanda, Ana Rosenfeld, en sus redes sociales.

"Recuerdo de mi hermoso viaje a Maldivas. Cuando hay amor es tu 'paraíso'... pero no se confundan Maldivas no es el 'paraíso' que salve un matrimonio... mejor cambia tu destino", expresó días atrás en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara dijo que no se reconcilió con Mauro Icardi

Ahora, Wanda Nara respondió una pregunta de un seguidor de Instagram y la compartió en sus historias generando sorpresa.

"¿Por qué no decís que te reconciliaste?", le preguntó un fanático.

Así, Wanda posó tapándose los ojos con la mano y le respondió en una historia: "Porque te estaría mintiendo. Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó".

Wanda Nara historia sin reconciliacion Mauro Icardi.PNG La historia de Wanda Nara contando que no hubo reconciliación con Mauro Icardi.

Otro de los rumores que circuló en las últimas jornadas es que Nara iba a ingresar a la casa de Gran Hermano 2022 para agregarle picante al reality, algo que ya sucedió en años anteriores con otras figuras de la farándula.

No obstante, la mediática se encargó de desmentir esto, aunque reveló que le encantaría y que no puede porque tiene mucho trabajo. "Me encantaría pero estoy con muchísimo trabajo", indicó.