¡En medio de la crisis! Apareció Sofía Reyes, ex de Ricky Montaner y habló sin filtro de Marlene Montaner: "Tiene unos ..."

SOFÍA REYES, LA ARTISTA POP DEL MOMENTO ESTUVO EN SOCIOS DEL ESPECTÁCULO - Nota completa

"Le han hecho fama ingrata, de que es una suegra picante, con carácter. Eso, ¿nada que ver?", dijo Rodrigo Lussich súper picante.

Lejos de coincidir, Sofía Reyes defendió a su ex suegra y se mostró muy cariñosa.

"Siento que, como en mi casa, es un matriarcado. Yo también vengo de una mamá que tiene muchos huevos, como decimos en México. Y siento que, en los Montaner, Marlene tiene huevos, pero bien. Siento que es admirable",dijo sin vueltas.

La relación de Stefi Roitman y Marlene Montaner

Según varios trascendidos, la situación entre Stefi Roitman y Marlene no sería la mejor y esto habría quedado evidenciado en la fiesta del casamiento.

Sin embargo, Stefi Roitman visitó un programa radial y desmintió todos los rumores asegurando que tiene una gran relación con todo el clan Montaner.

"Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, señaló sobre las versiones que aseguran que no se pueden ni ver con Marlene.

"Me contengo mucho, me encantaría responder, pero después lo que primero dicen es: 'Stefi respondió'", cerró contundente sin querer dar más detalles.

¿Stefi indignada con los Montaner por el prenupcial?

En Intrusos, aseguraron que la familia Montaner le pidió a Stefi que firmara un contrato prenupcial.

Fue Rodrigo Lussich quien reveló que hubo testigos de la furiosa reacción de Stefi Roitman al enterarse de la noticia.

“Una fuente fiable estaba en la mesa de al lado y escuchó cómo Stefi le decía a su mamá, tengo que firmar el contrato prenupcial”, comenzó diciendo.

"La madre le decía: Tenés que hacerlo, hija, porque sabés cómo son las cosas con esta gente. Se comprueba que tienen que firmar el prenupcial afuera, en el exterior, porque acá no se podía. Esa gente no le va a dar ni un peso a Stefi el día de mañana, nada”, continuó el conductor de América.