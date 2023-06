En calzas fajadas y zoom letal, Nazarena Vélez mostró su figura tras una semana de gimnasio

►TE PUEDE INTERESAR: En crop top al ras, Marixa Balli lució su abdomen como nunca antes

La flamante abuela publicó un álbum de fotos y videos desde el gym y hasta fue por todo con una imagen haciendo un primer plano con zoom de su cola luciendo unas calzas súper ajustadas y llamativas.

"Primer semana de gimnasio", escribió Naza junto al álbum que inmediatamente se llenó de elogios y mensajes de aliento como los de su hija Barbie Vélez. "Hermosa... Seguí así", comentó la joven mientras que Santiago Camaño no se quedó atrás con un "Vamos por más".

Nazarena Vélez y su look más salvaje

Nazarena se despidió de Buzios por todo lo alto con un posteo que cautivó a sus fans. La panelista de LAM viajó al país vecino junto a su pareja Santiago Camaño.

Desde hace dos semanas, Nazarena Vélez viene paralizando las redes sociales con posteos desde la playa luciendo los modelos de bikinis más variados y llamativos.

nazarena velez animal print 1.webp En animal print demencial, Nazarena Vélez se despidió de Buzios y el álbum es brutal.

Ahora, la mamá de Barbie Vélez se animó a concluir sus vacaciones con un último álbum de fotos donde se mostró llevando su vestido playero más glamoroso.

Al natural, feliz y divertida, Nazarena eligió un diseño XL animal print con escote strapless y posó como toda una modelo desde la playa recibiendo comentarios de famosas como Yanina Latorre que la llenaron de elogios por su estilo.

nazarena velez animal print 2.webp Nazarena Vélez posó como una modelo en las playas brasileñas.

Nazarena Vélez pidió puntaje para sus fotos

Nazarena Vélez ha compartido con sus fans todos los detalles de su viaje mostrándose siempre al natural y sin retoques.

nazarena velez bikini puntaje 1.webp En micro-bikini, Nazarena Vélez pidió puntaje y la respuesta fue tremenda.

Ahora, Nazarena publico un nuevo ábum de fotos donde se la ve difrutando del mar en la playa y luciendo una bikin color turquesa de corpiño strapless.

Súper divertida y feliz, Naza aprovechó la publicación para conocer la opinión de sus seguidores sobre las dotes fotográficas de su novio. "Las fotos que me saca el Bocha... ¿Puntaje?", escribio Naza y la catarata de elogios no tardó en explotar.

Nazarena Vélez y sus calzas más explosivas

Nazarena se grabó sin filtros y su look deportivo se robó toda la atención. La panelista eligió un conjunto deportivo de calzas y crop top camuflado de lo más llamativo.

Además, aprovechó su posteo para realizar una profunda reflexión. "Soy un sinfín de contradicciones. Me amo, me cuestionó... Me gusto y me rechazo.... Pero siempre agradezco estar viva y sana. Perdonó y acepto lo que soy y como soy", comenzó.

NAZARENA CALZAS CAMU 2.jpg

"Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad. La vida misma", cerró.

