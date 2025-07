vicuña fiebre Empeoró el estado de salud de Benjamín Vicuña: "Pidió que...".

“Es verdad. Benjamín está enfermo y tiene fiebre. Está devastado, no lo puede creer y deprimido. Además, está por estrenar una película, estaban por hacer la conferencia de prensa y pidió por favor que le pospongan la fecha”, agregó Yanina

La China Suárez tiene amenazado a Mauro Icardi

Además, Yanina Latorre aseguró que la China Suárez venía amenazando a Benjamín Vicuña con revelar datos de su intimidad y que aún tiene información que podría complicar a su ex. “Hay algo más, ella lo tiene amenazado y extorsionado con estas cosas hace un tiempo y ella tiene algo más fuerte y amenaza con mostrarlo. Es un horror”, explicó la panelista.

"Es algo de la vida privada de él que no es de interés público, pero no es un delito, es algo de su vida privada. No piensen en nada de esas cosas como sexo con menores ¡Nada! Pero sí tiene que ver con lo que ella habló hoy”, agregó.

La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña: "Me dejaba tirada para irse de joda"

A través de un feroz posteo en su cuenta de Instagram, la China Suárez le respondió como nunca antes tratándolo de mal padre, acusándolo de infiel y hablando de adicciones.

"Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", arrancó.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

china suarez contra vicuña

"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.