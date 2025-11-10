El video viral de la China Suárez bailando en microbikini colaless: "Te gusta mi cuerpo"

china suarez video bikinii Furor por el video de la China SUárez bailando en la playa.

Desde la playa, la China Suárez presumió su lomazo luciendo un diseño metalizado. "Me gusta tu cara, tu cuerpo, tu boca", se escucha de fondo mientras la top baila súper sexy.

¿La China Suárez se muda a Milán?

Tras un feroz cruce en redes, Yanina Latorre fue por más y reveló el plan de la China Suárez para lograr la vida de Wanda Nara.

"La China quería ser botinera, la China quería ser Wanda porque no quiere quedarse en Estambul, a ella no le gusta vivir ahí", arrancó la conductora.

"Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que a él tenga una oferta en Italia", siguió terminando su descargo con un filoso consejo para la China. Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días".

El viaje de la China Suárez a la Argentina

En DDM, confirmaron el regreso de Mauro Icardi y la China Suárez al país. “La China Suárez llega la semana que viene, tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar la serie "La Hija del Fuego". Viene con sus hijos menores, viene con Amancio y con Magnolia”, explicó Guido Zaffora anticipando el posible reencuentro de los pequeños con su padre Benjamín Vicuña.

Además, Mauro Icardi se reencontraría con sus hijas el 11 de noviembre con quienes estaría una semana según lo dictainado por el juez.