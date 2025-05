Furiosa, la China Suárez reposteó un mensaje de uno de los letrados que trabaja en el estudio que defiende a Wanda Nara, donde se lo ve haciendo un desafortunado comentario sobre su hijo Amancio Vicuña.

china suarez amancio abogado.jpg El tuit del abogado de Wanda Nara sobre el hijo de la China Suárez que explotó todo: "Homofóbico".

"Sabías que tu hijo va a ser tremendo p... no? Ya tiene rasgos de homosexualidad infantil", escribió el abogado y la respuesta de la China no tardó en llegar. "Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio. Aún no me entra en la cabeza como alguien puede destilar odio contra un niño", arrancó la actriz.