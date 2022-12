El tremendo look de Antonela Roccuzzo que dejó locos a todos

►TE PUEDE INTERESAR: Ganate la camiseta argentina firmada por el DT campeón mundial Lionel Scaloni haciendo click aquí

En la imagen se la ve a Antonela Roccuzo luciendo una calza y un top que deja al descubierto un amplio escote y una campera blanca.

Antonela Roccuzzo.jpg Antonela Roccuzzo

La foto de Antonela Roccuzzo despertó muchos comentarios por parte de sus seguidores, que no dudaron en halagarla una y otra vez. De hecho, también algunas famosas se deshicieron en elogios, como la cantante Nicky Nicole que le dedicó algunos emojis de fuego.

"No te pongo like porque respeto mucho a tu marido", "Pa que seguir viviendo si no soy Anto???", "la reina diosa", "qué hermosa", fueron algunos de los comentarios que recibió la foto, que en menos de un día había sumado más de 2,3 millones de likes, una enormidad.

Antonela Roccuzzo y Leo Messi en Francia

En los próximos dias, Antonela Roccuzzo y Messi volverán a su rutina en Francia, ya que el jugador debe volver al Paris Saint Germain.

Mientras tanto, han disfrutado de sus días en Argentina luego de que el jugador se alzara con la copa del mundo en el mundial Qatar 2022, donde la tuvo a Antonela Roccuzzo como una de las más fervientes hinchas, sufriendo en cada partido y festejando cada gol y triunfo argentino junto a los hijos de ambos.

