El streaming Olga pidió disculpas por haber ridiculizado a Jesús en un pesebre viviente

“Esto me parece absolutamente ofensivo, aberrante y despreciativo. No me gustó lo que vi sobre el pesebre viviente porque hiere susceptibilidades de mucha gente y no solo religiosas, sino también de gente que desde lo artístico valora la tradición del pesebre”, comenzó diciendo un cura párroco de la Ciudad de Buenos Aires.

“Mostrar a Jesús fumándose un porro es realmente gravísimo, es jugar con la religiosidad popular y con tanta gente vulnerable que muere por las adicciones. Yo creo que la Iglesia debería manifestarse fuerte sobre esto, no recuerdo un hecho tan grave en un medio, algo hay que hacer desde la Iglesia”, sentenció, indignado el religioso.

Uno de los más cuestionados, fue Toto Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar, quien hizo de Jesús en el pesebre viviente.

Streaming Olga: carta documento y retractación

Mientras tanto el conductor Tomás Dente canceló el envío de una carta a documento hacia los equipos de canales de streaming de Olga y Luzu por la difamación del nombre de Jesús, la Virgen María y las deidades que conforman el pesebre, después de que los miembros del canal realizaron una ridiculización de Jesús en un pesebre viviente: el documento fue cancelado luego de que los comunicadores pidieran disculpas.

olga3.JPG Ofensivo y repudiable. El canal de streaming Olga se mofó de la fe católica parodiando de muy mal gusto a Jesús en un pesebre viviente.

Luego de que esta mañana el conductor presentará una carta documento bajo el texto: “Estas representaciones no solo atentan contra la percepción general de la comunidad religiosa, sino contra mi íntima convicción como cristiano”, los miembros del programa no tuvieron más que disculparse.

El conflicto escaló a tal grado que este mediodía, un grupo de fieles se reunió en la esquina de Humboldt y Cabrera, en Palermo para llevar adelante una “rezada”.

Allí, entre megáfonos y carteles de “Viva Cristo rey. Viva María santísima”, se escuchó un manifiesto en donde, según rezó la bajada, condenaron el polémico sketch.

La convocatoria fue realizada por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado y quien habría gestionado la visita de los funcionarios de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para que se reunieran con los represores detenidos.