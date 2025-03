morena rial manicomnio.jpg El posteo de Morena Rial que generó preocupación: "Compartimos el mismo fallo mental".

Además, Morena Rial disfrutó del fin de semana y fue a bailar con amigos a un reconocido boliche de la noche porteña. Inmediatamente la gente presente grabó a la joven mientras disfrutaba de la vip. "Morena Rial dispersándose otra vez en la noche porteña, esta vez en Amerika con amigos", escribió el periodista Fede Flowers debajo del video que compartió en sus redes.

morena rial boliche amerik.jpg

Morena Rial se defendió por ir a bailar

Luego de un fuerte descargo en sus redes sociales donde apuntó contra L-Gante, Morena Rial habló en el Diario de Mariana y se refirió a lo que la cuestionan por su accionar.

“Me matan a mí en todos los programas y canales a toda hora cuando hay gente que también tiene otras causas y le tiran flores. ¿Cómo es? No entiendo”, arrancó indignada con Carmen Barbieri. “A mí nadie me dijo en la cara, si vos tenes un problema conmigo de última decímelo en la cara. Todos se hicieron los copados, buena onda, y después salen por atrás matarte”, expresó acerca de los periodistas.

morena rial ddm.webp

“A mí no me cambia igual. Si fuera otra persona o de mente frágil…No se…Ya tendría que estar ahorcada con todo lo que hablan o dicen. Pero dentro de todo yo estoy bien, se lo que hice y sé quién a le debo o no le debo. Me resbala lo que digan”, cerró picante.

Morena Rial criticó a L-Gante

Morena Rial fue a un boliche acompañada por una amiga y su abogado Alejandro Cipolla disfrutando de la noche hasta las 5 de la mañana, y subiendo fotos de su salida en su cuenta de instagram. Tras todos los reclamos y críticas por su accionar, Morena Rial reposteó un mensaje de su abogado y agregó un picante descargo apuntando contra L-Gante.

"De no creer las críticas contra More Rial. Está con un proceso en trámite, esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. La alevosía es tremenda, a More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se le festeja. ¿La vara cómo se mide?", opinó Alejandro Cipolla, ex abogado de L-Gante.

morena rial de fiesta.webp

A lo que Morena sumó. "¿Por qué no van a joder a L-Gante? Ahí manga de chupa medias están desesperados y le festejan todo, luego que fue condenado a tres años de prisión. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!".

