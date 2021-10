El poco sutil código pirata de Mauro Icardi: ¡no lo repitas!

Te puede interesar: "Soy millonario pero uso H&M", la insólita frase de Mauro Icardi para pedirle perdón a Wanda Nara

"El código del pirata en las redes es así: empieza un guiño inocente de un lado, un like, el emoji del fueguito o de las manitos", tiró Yanina Latorre para dar a conocer algunos tips, no solo usados por Icardi sino por muchos hombres y mujeres en Instagram.

"Generalmente los piratas o no se siguen o solo uno sigue, pero no es mutuo", advirtió. De hecho, la periodista Vicky Braier, Juariu en redes, mostró en que efectivamente Icardi y la China no se seguían pero que Mauro sí le dejaba likes en sus fotos.

codigo pirata mauro icardi.jpg Wanda Nara no advirtió el código pirata de Mauro Icardi pero lo terminó descubriendo en Telegram

Si el receptor del emoji, el like o la reacción responde, entonces el código pirata dio resultado y se puede seguir con la conquista.

"El otro recoge el guante, te manda una foto, te manda el teléfono, porque cuando no hay respuesta es que el otro no agarró viaje", señaló Yanina y dio otro tip: "Cuando las personas se involucran y ya empiezan a chatear, se dejan de seguir".

Pero, ¿cómo hacen para avisarse que están libres para chatear por Instagram? Yanina Latorre también brindó la respuesta a esa pregunta: "Por ejemplo, si quiero llamarte la atención, te sigo y te dejo de seguir tres veces seguidas. Eso es un aviso de que te quiere hablar. O te likea 15 fotos de la nada y después le saca el like, para borrar la evidencia", dijo sobre la táctica que aparentemente Mauro Icardi usaba para llamar la atención de la China Suárez, hasta que pasaron a chatear por Telegram, donde la conversación subió de tono.

Claramente, Wanda Nara no tomó nota de ninguno de estos movimientos hasta que fichó su teléfono y descubrió los chats. Fue allí donde Mauro Icardi falló a la hora de seguir al pie de la letra con las indicaciones del llamado "código pirata" dado que Telegram permite "hacer desaparecer" las conversaciones y el futbolista no lo hizo.