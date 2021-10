"Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi", fue la frase que rescató Wanda y que, según ella, la hizo reflexionar respecto del amor que la une a su marido. "Me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia", confesó ella cerrando con un "te amo" para Mauro.

Horas después, se mostraron en una historia juntos y ella volvió a dedicarle tiernas palabras. Pero mientras eso pasaba, Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana revelaba el contenido completo de la carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara.

carta mauro icardi a wanda nara.jpg Mientras Yanina Latorre revelaba la carta de Mauro Icardi, Wanda Nara posteaba esta historia en su Instagram

En el escrito asegura que no puede seguir "aguantando" los "malos tratos" de Wanda y que espera que "con todo lo material seas feliz".

"Ahora querés la joda y escribirte con tipos", le reclama Mauro Icardi, quien anticipa en la carta que la rubia ya está pensando en otro jugador: "Espero que el próximo futbolista sea el 1% de lo que fui yo con vos".

"Arruinaste todo por un chat de mierda", le dice él a ella, la engañada. "Estás ciega", le reprocha enojado por el pedido de divorcio de Wanda Nara.

Al final de la misiva, le pide perdón por el "error" y le desea felicidad.

La carta completa de Mauro Icardi a Wanda Nara

"Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, solo tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, los que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos.

Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que por el resto de mi vida no tenés nada para reprochar.

No te das cuenta que lo único que querés es divorciarte, también te dije que lo pidas, aunque en mi interior y mi alma sea lo peor que me puede pasar. Espero que disfrutes todo porque sé que no soy una persona de mierda.

Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos. Lo sabés vos y lo saben todos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro, que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. Soy todo eso y no hace falta que lo diga nadie. Basta con que yo lo sepa.

No me interesa lo material, eso te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto de H&M y ropa de Amazon, para que tengas una idea, y lo sabés muy bien.

A raíz de todo esto que te cuento no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme como haces siempre. Todo esto y mucho más. No soy una mierda y no me lo merezco. Espero que, con todo lo material, seas feliz. Eso ya lo tenés en tu poder.

Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos… Espero que el próximo futbolista sea el 1% de lo que fui yo con vos. Arruinaste todo por un chat de mierda que no significaba nada para mí. Estás ciega y ya ni podés ver más allá del teléfono. Solo mirás pelotudeces y mandás data a la prensa.

Nunca me lo hubiera esperado de vos, pero soy real y sé que la gente cambia. Gracias por todo lo que fuimos. Gracias por las dos hijas que me diste. Gracias por darme el apoyo que necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te lo mereces, y si no es a mi lado que encuentres dónde serlo".

*Este es el texto que leyó Yanina Latorre en LAM