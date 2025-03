julieta poggio peluquero.webp El peluquero de Julieta Poggio la mandó al frente: pidió dejar sin trabajo a dos Gran Hermano.

"El pelo te lo dejé soñado. Así que bajate un poco de la nube, que no hicimos nada más que lo que vos pediste”. “Y encima ni siquiera me hablaste vos. Mandaste a tu mamá a que me diga que baje a Coty y a Juliana. ¿Qué es eso? ¿No podés decir las cosas sola? ¿O te molesta ver a otra brillar al lado tuyo?”, continuó ante luego de que Julieta Poggio lo acusara de truchar imágenes y usar inteligencia artificial.

El escándalo de Julieta Poggio en Villa Carlos Paz: peleas, llantos y más

Semanas antes, Julieta Poggio fue acusada por otro peluquero de no cumplir con lo pactado en el desfile Vernucci Moda Desfilarte 2025.

Fue el mismo Roberto Vernucci quien habló en Gossip y disparó contra Julieta Poggio a quien acusó de no querer desfilar según lo estipulado previamente y de maltratar a trabajadores del evento.

“No me paso ni con el Puma cuando vino a desfilar, hicimos un acuerdo pero no fue correcto lo de ‘si no me pagás no subo’, el desfile se demoró 20’ porque la señora no tenía la plata en mano", dijo Vernucci quien agregó que tuvo que pagarle una cuantiosa suma en dólares minutos antes de que saliera a la pasarela.

Además, el productor de moda aseguró que perdió mucho dinero ya que Julieta Poggio no quiso desfilar con una botella de vino perteneciente a una bodega mendocina que pagó para que la influencer promocionara la marca y ante la negativa de la joven no lo hizo.