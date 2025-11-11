Florencia Peña sigue causando sensaciín con la explosiva catarata de fotos que está compartiendo desde sus lujosas vacaciones en el Caribe.
El paradisíaco cumpleaños de Florencia Peña en el Caribe
Florencia Peña cumplió 51 años y las fotos de su espectacular festejo revolucionaron las redes sociales. Todos los detalles
Acompañada por su marido, sus hijos y su madre, Florencia Peña viajó a República Dominicana para disfrutar de unos días a pura playa, sol y mar.
Además, Florencia Peña aprovechó la ocasión para celebrar su cumpleaños. La actriz de "Pretty Woman" arrancó sus 51 años más fabulosa que nunca.
Fue la misma Florenica quien publicó un álbum mostrando en detalle cómo fue el festejo que incluyó "white party", cuarteto y hasta paseo en lancha por las cristalinas aguas de Isla Saona.
Florencia Peña más sexy que nunca
Desde el Caribe, Florencia Peña no ha parado de presumir su espectacular figura luciendo modelos de microbikinis cada vez más atrevidas.
En uno de sus últimos posteos, Florencia Peña incluso se animó a lucir una microbikini taparrabos ultra pequeña posando sin retoques ni photoshop.
Los dichos de Florencia Peña sobre el gobierno de Alberto Fernández
En su última entrevista la actriz se mostró de lo más angustiada por la situación actual que está viviendo con su mamá por las medidas del gobierno de Javier Milei y Yanina Latorre no se lo dejó pasar.
“Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora... Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar”, dijo Florencia Peña sobre las medidas que está tomando Milei.
Florencia Peña cuestionó al gobierno de Milei y Yanina Latorre la destrozó.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. "¿Se olvidó del video de Tamara Pettinato, de la fiesta de Fabiola? Es una falta de respeto decir que en el gobierno de Alberto Fernández estabas mejor que ahora, el tipo dinamitó el país", arrancó en su programa de radio.
Además, Yanina recordó la polémica por la millonaria suma que recibió Florencia Peña años atrás para protagonizar una película. "¿Quién vio La Panelista?¿Por qué todos los kirchneristas laburan en películas del estado?",lanzó indignada.