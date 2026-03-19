Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, provocando una ola de reacciones entre celebrities y el apoyo de las esposas de los jugadores de la Selección nacional.
El look de Emilia Mernes en la fiesta del escándalo con los jugadores de la Selección
Explosión en las redes sociales por las fotos de Emilia Mernes en la fiesta que desató el escándalo con las mujeres de la scaloneta.
En medio de la repercusiones que generó el gesto de Tini, salió a la luz que tanto Antonela Roccuzzo, mujer de Messi, como Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, tampoco siguen a Emilia en sus redes.
Yanina Latorre habló de lo sucedido y dio detalles de la interna entre las mujeres de la Selección y Emilia Mernes luego de la sorpresiva presencia de la top en una fiesta íntima.
“Las botineras detestan a Emilia. Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, arrancó Yanina sobre el origen del escándalo.
Emilia Mernes en la fiesta íntima de la Selección
"¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, siguió Yanina sobre los gestos de Emilia.
“Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar. Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, agregó contundente.
Tras sus revelaciones, las redes estallaron con fotos de la fiesta donde se ve a Emilia Mernes luciendo un total look negro, imposible de pasar desapercibido.
Para la ocasión, Emilia apostó por un conjunto de pantalones tiro alto combinado con corset de cuero, ideal para marcar la cintura y el escote. Pelo suelto y, en cuanto al make up, sus cartacterísticos brillitos debajo de sus ojos.