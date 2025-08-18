morena rial perdon francisco El impactante posteo de Morena Rial pidiéndole perdón a su hijo.

“Feliz día, mi Fran. El gran amor de mi vida. Te amo y te extraño todos los días. Perdón”, escribió Morena Rial con una foto del pequeño confirmando que sigue la distancia entre ellos.

Morena Rial defendió su pelea en el boliche y fue por más: "Negritas llenas de sífilis"

Morena Rial salió con los tapones de punta luego de ser noticia de todos los portales por terminar a los botellazos con otra chica en un boliche luego de que la hija de Rial la acusará de querer seducir al hombre que la acompañaba.

Lejos de negar las versiones, Morena Rial no solo confirmó su participación en la pelea sino que defendió su accionar y disparó contra los haters.

"Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados", comenzó

MORENA DESCARGO BOLICHE

"En vez de andar buscando tanto bardo y regalándose, búsquense una buena ginecóloga porque están llenas de sífilis negritas. Me dan risa, 2 pesos la noche", siguió sin filtro.

Cómo fue el enfrentamiento de Morena Rial en el boliche

Según revelaron en LAM, Morena Rial se acercó a la mesa de otro grupo de chicas y encaró a una de las integrantes con una botella en la mano.

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”,contó Pepe Ochoa.

morena rial botellazos boliche

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado” siguió. Además la policía tuvo que intervenir y pedir identificación de todos los involucrados. “Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”,cerró el periodista.