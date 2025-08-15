MORENA DESCARGO BOLICHE Morena Rial defendió su pelea en el boliche y fue por más: "Negritas llenas de sífilis".

"En vez de andar buscando tanto bardo y regalándose, búsquense una buena ginecóloga porque están llenas de sífilis negritas. Me dan risa, 2 pesos la noche", siguió sin filtro.

Cómo fue el enfrentamiento de Morena Rial en el boliche

Según revelaron en LAM, Morena Rial se acercó a la mesa de otro grupo de chicas y encaró a una de las integrantes con una botella en la mano.

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”,contó Pepe Ochoa.

morena rial botellazos boliche

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado” siguió. Además la policía tuvo que intervenir y pedir identificación de todos los involucrados. “Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”,cerró el periodista.

Morena Rial tiene nuevo trabajo

Además de hablar de su situación judicial, Morena Rial explicó que será su abogado quien le de trabajo. "¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia", preguntó el periodista.

"Me va a dar laburo (por Cipolla)", contó la hija de Jorge Rial. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero.

"Los amo a todos, vuelvo a ser meme, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana", siguió Morena y Cipolla detalló: "Va a estar en mi estudio como secretaria y aparte un proyecto que próximamente se va anunciar en las redes"