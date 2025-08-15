morena rial botellazos boliche Morena Rial a los botellazos en un boliche: se la llevó la policía.

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado” siguió. Además la policía tuvo que intervenir y pedir identificación de todos los involucrados. “Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”,cerró el periodista.

Morena Rial mostró a su nuevo novio: "Lo conoció en un evento umbanda"

Morena Rial contó por todo lo alto que está enamorada y presentó a su nuevo novio con una serie de fotos en su cuenta de Instagram.

Tras haber sido relacionada con un joven llamado Eric, Morena Rial encontró el amor en Rodrigo, a quien habría conocido en eventos Umbanda.

Según reveló Pepe Ochoa en BONDI, Morena Rial dice que es el amor de su vida. “Morena Rial recibió un anillo de su novio Rodrigo. Está de novia hace ya casi un mes y medio”, contó.

morena rial novio rodrigo

En las fotos, Morena Rial incluso agregó una apasionada dedicatoria para Rodrigo. "El único amor de mi vida para siempre", escribió.

Morena Rial tiene nuevo trabajo

Además de hablar de su situación judicial, Morena Rial explicó que será su abogado quien le de trabajo. "¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia", preguntó el periodista.

"Me va a dar laburo (por Cipolla)", contó la hija de Jorge Rial. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero.

"Los amo a todos, vuelvo a ser meme, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana", siguió Morena y Cipolla detalló: "Va a estar en mi estudio como secretaria y aparte un proyecto que próximamente se va anunciar en las redes"