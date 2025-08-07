morena rial novio rodrigo Morena Rial mostró a su nuevo novio: "Lo conoció en un evento umbanda".

En las fotos, Morena Rial incluso agregó una apasionada dedicatoria para Rodrigo. "El único amor de mi vida para siempre", escribió.

Morena Rial arrasó con su look de transparencias y corpiño a la vista

Si bien se mantiene alejada de los medios, Morena Rial no descuida su cuenta de Instagram, aprovechando cada oportunidad para promocionar canjes y mostrar sus atuendos.

En esta oportunidad, Morena Rial se cambió el color de pelo, animándose a un rubio más oscuro con flequillo y lo combinó con un conjunto de lo más audaz.

MORENA RIAL TRANSPARENCIAS

Morena Rial desafió la censura luciendo una mini de cuero ultra XS y body de transparencias dejando ver su bralette de encaje mega escotado. "Tu turra", escribió More junto a la imagen que fue furor.

Morena Rial tiene nuevo trabajo

Además de hablar de su situación judicial, Morena Rial explicó que será su abogado quien le de trabajo. "¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia", preguntó el periodista.

"Me va a dar laburo (por Cipolla)", contó la hija de Jorge Rial. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero.

morena rial trabajo 8 de la mañana

"Los amo a todos, vuelvo a ser meme, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana", siguió Morena y Cipolla detalló: "Va a estar en mi estudio como secretaria y aparte un proyecto que próximamente se va anunciar en las redes"

Escándalo con Morena Rial en el juzgado: "Tuvo un ataque de furia"

En el Diario de Mariana, Mariana Fabbiani explicó que Morena Rial tuvo un ataque de furia y terminó a los gritos y maltratando a la secretaria.

"Ella tiene que presentarse todas las semanas en la Justicia. El viernes, la secretaria le dice: 'vas a tener que presentar las constancias de la terapia'", explicó Martín Candalaft sobre la actitud que enfureció a Morena Rial. "¿Qué quiere que haga si con todos me llevo mal?", habría sido la respuesta de la joven.

Luego de este cruce, la secretaria del juzgando realizó un informe que elevó a la jueza, donde narra lo que ocurrió. "Se dirigió de manera grosera e irrespetuosa hacia mi persona", escribió indignada con Morena Rial.