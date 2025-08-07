En aquel spot, se ve a Mauro escapando con ella en un Pagani Huayra mientras suena de fondo una canción de Babasónicos. “Oh sí, estoy mirando a tu novia ¿y qué?, haciendo referencia a lo sucedido con Maxi López.

wanda mauro burlandose maxi lopez Filtran escandaloso video de Wanda Nara y Mauro Icardi burlándose de Maxi López.

¡Tremenda! A qué foto de Wanda Nara, Mauro Icardi le puso like

Wanda Nara prendió fuego a Mauro Icardi con una serie de publicaciones e indirectas en su canal de difusión. "Mejor bloqueame porque se te escapan los likes”, escribió Wanda en su canal, acompañado de un emoji alusivo a Mauro.

"Seguí desde tu cuenta trucha mirándome porque desde la tuya se te fue un like hace unos minutos”, agregó. Como si no fuera suficiente, Wanda Nara fue por más y hasta dio a entender que tiene pruebas contundentes.

“¿Subo la captura?” y dos fotos likeadas, agregó. Ahora, Juariu fue por más y encontró una de las imágenes que a las que Mauro Icardi le puso me gusta.

wanda nara like mauro icardi

Se trata de una postal que Wanda Nara se tomó durante sus vacaciones en el Sur Argentino donde se animó a lucir un jumpsuit ultra XS color nude con osado escotazo.

Wanda Nara arrasó con su enteriza desde Mallorca

Además de revolucionar las redes con postales donde se la ve disfrutando de la noche de Mallorca con L-Gante, Wanda Nara no dudó en imponer tendencia.

Luego de declarar que su figura es más rellenita que la de la China Suárez, Wanda Nara se la jugó al máximo luciendo una enteriza colorada ultra cavada.

wanda nara enteriza sin photosop mallorca

De lo más audaz, Wanda Nara se fotografió desde todos los ángulos y, para un toque de glamour, combinó su enteriza con pañuelo Gucci anudado en su cabeza.