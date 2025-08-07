coti romero tanga a la vista
Coti Romero arrasó con su look "tanga a la vista" tras las críticas a su cuerpo.
Coti Romero lució una microbikini de bombacha taparrabos que combinó con pantalón de cuero negro, body chains y pañuelo anudado que no pasó desapercibido.
Coti Romero tras las críticas a su cuerpo: "Tengo grasa en el vientre"
Conti Romero subió fotos mostrando su atuendo y estallaron las críticas y comentarios sobre su figura. Lejos de dejarlo pasar, la mediática publicó un fuerte descargo sobre las críticas a su y abrió su corazón.
"Hoy subí esta foto y aunque antes de hacerlo dudé porque sabía los comentarios que vendrían, me replanteé el querer cumplir con ciertos estándares y me siento orgullosa porque en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho”, empezó escribiendo la ex Gran Hermano.
coti romero celulitis.jpg
"No quiero ser parte de una sociedad que tenga que dejar de comer para verse bien, ni tener que pasar por un quirófano para satisfacer a otros (ojo! el/la que lo hace no está mal, cada uno es libre de hacer lo que le haga sentir mejor pero la salud está primero siempre)“, aclaró y reveló: ”Estoy en mis días, sí, soy mujer, sí, me veo más inflamada cuando tengo mi período, tengo grasa que cubre mi vientre, soy bajita y con piernas y caderas grandes, no tengo pechos perfectos y mis brazos son voluminosos pero esas son justamente las cosas que más amo de mí, son las cosas que Dios me proporcionó y estoy agradecida por eso", añadió.
Coti Romero defendió su look
“La verdad es que empecé el gimnasio por salud pero no me cuido con las comidas porque me hace feliz comer sin pensar en lo que el resto quiere o no de mí. Me gusta vestirme como quiero sin seguir patrones ni ‘consejos’ porque esas son cosas completamente subjetivas y porque al final del día sólo importa lo que yo quiero porque es mi vida, mi elección y porque la única persona que va a vivir conmigo hasta el día que me muera, soy sólo yo”, remarcó Coti Romero.
coti romero criticas looks gran hermano.jpg
Por otro lado, señaló: “Quiero que vean mi cuerpo tal y como es, con celulitis, con grasa, con manchas y más, así natural. Porque hace un tiempo que decidí mostrarme tal cual soy, hace tanto que no me inyecto nada, no quiero, porque me acepto así, me amo más que nunca y porque soy esto y ojalá más personas puedan sentir lo mismo y poder aceptarse sin más, ser reales, con menos estereotipos que nos encasillen, cuidarnos sólo para nuestro bienestar. Ojalá vos, que te sentís juzgado/a y/o insegura/o por alguna razón, puedas entender esto y puedas abrazar tus ‘defectos’ que te hace ser quién sos".