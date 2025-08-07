¡Tremendo! Mauro Icardi le prohibió a sus hijas ir al psicólogo

"Él tiene las claves del App Store y fue el que le cortó la línea telefónica a Wanda. A las nenas solo les habla de plata, de la mansión en Turquía, de los regalos que compró. Y ellas ya le pidieron que deje de hablarles de eso”, agregó.

El video que presentó Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Parece drogada"

Días atrás se confirmó que el futbolista presentará una demanda cuestionando el estado cognitivo de Wanda.

Según mostraron en el escrito las abogadas de Mauro Icardi advierten que él está preocupado "por el dudoso estado cognitivo en el que se muestra la señora Nara en sus redes", dando a entender que no confía en su capacidad para cuidad a sus hijas, entre otras cosas.

En cuanto a las pruebas que habría llevado Mauro Icardi, en Puro Show revelaron que estaría incluído un video que grabó Wanda Nara con L-Gante durante su viaje por Europa donde se ve al cantante lamiendo el rostro de la rubia.

wanda nara video lgante pruebas icardi

Fernanda Iglesias agregó que “había imágenes en que ella parecía drogada”, y que incluso varios usuarios de las redes sociales habían comentado sobre el estado de Wanda Nara generando gran preocupación a Mauro Icardi.

La escandalosa mentira de Wanda Nara sobre su viaje a Europa que la complica en la justicia

Mientras sigue en su batalla judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara sigue disfrutando de sus vacaciones en el verano europeo junto a L-Gante.

Wanda Nara viajó sin la compañía de sus hijos para acompamar a L-Gante en su gira por Europa y estalló la polémica por sus vacaciones alejada de sus hijas.

wanda lgante aeropuerto

Según revelaron en Mujeres Argentinas, Wanda Nara le mintió a la justicia. “Wanda Nara le pidió al juez Hagopián poder viajar por trabajo durante cinco días al exterior desde el 21 al 27 y hoy es 30, esto está firmado en la justicia. Ella no regresó, y me dicen que volvería con L-Gante el 4 de agosto”, reveló Gustavo Méndez.

“Entonces, ¿qué pasa con su rol de madre? porque ella pide que sus hijas estén con ella pero las menores, que están en Argentina, no están en este momento ni con ella, ni con su tía Zaira, ni con la abuela Nora, están con el abuelo, Andrés Nara”, agregó.