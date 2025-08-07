Inicio Farándula Graciela Alfano
¿Se le fue la mano?

El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez

Graciela Alfano volvió a explotar contra Susana Giménez y se le escapó el apodo que le puso a la diva de los teléfonos.

Por UNO
El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez

El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez

Graciela Alfano sigue en su raid mediático contra Susana Giménez, ahora acusándola de haberla bajado del programa Cortá por Lozano.

Furiosa, Graciela Alfano disparó contra Susana Giménez luego de que la producción del ciclo de Verónica Lozano la llamara para cancelar su visita al programa que estaba pactada desde hacía tres semanas.

SI bien la misma Verónica Lozano llamó a Graciela para explicarle los motivos detrás de la suspensión de su visita, la diva siguió firme con su teoría sobre "la mano negra" de Susana.

graciela alfano susana gimenez evasora
El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez.

El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez.

Además, en un móvil con Los Profesionales de Siempre, Graciela Alfano se refirió a lo sucedido y en un exabrupto lanzó el apodo que le puso a Susana Giménez. "¡La evasora albina!", exclamó.

Graciela Alfano diosa a los 72 años

Graciela volvió a demostrar que a sus 72 años está más fabulosa y radiante que nunca, ahora volviendo a mostrar sus dotes como modelo.

Acompañada de otras figuras, Graciela Alfano regresó a la pasarela robándose todas las miradas en la presentación de la última colección de Claudia Arce.

Graciela Alfano fue la gran protagonista animándose a lucir un mini vestido ultra XS bordado con paillettes metalizadas y mega escote.

graciela alfano modelo.jpg

A través de sus redes sociales, Graciela Alfano publicó imágenes mostrando en detalles su atuendo y explotaron los comentarios y elogios por su belleza. "Intacta", "Cada día más linda", "Irreal", fueron algunos de los mensajes.

Graciela Alfano se peleó con la abogada de Mauro Icardi y defendió a la China Suárez

se metió en el Wandagate con todo. Tras el escandaloso accionar de Mauro Icardi en el reencuentro con sus hijas, salieron a la luz audios de Lara Piro, una de las ex abogadas de Mauro destrozando a la China Suárez.

"Tiene que ser inteligente, que la corra, la China Suárez se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo”, dice la abogada en los audios que mostró el ejército de LAM.

Tras las repercusiones por sus comentarios, Graciela Alfano dio su opinión, defendió a la China Suárez y liquidó a Lara Piro sin anestesia.

"Yo no tomaría de abogada a una mujer que juzga así a otra, no se expresa de una forma tan poco profesional. Decirle 'puta' a una mujer es referirse a una trabajadora sexual? Es un término degradante o descriptivo de una profesión? Cuál es Larita?”, escribió filosa Graciela Alfano en el mensaje que mostró Ángel de Brito.

Temas relacionados:

Te puede interesar