El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez.

Además, en un móvil con Los Profesionales de Siempre, Graciela Alfano se refirió a lo sucedido y en un exabrupto lanzó el apodo que le puso a Susana Giménez. "¡La evasora albina!", exclamó.

Graciela Alfano diosa a los 72 años

Graciela volvió a demostrar que a sus 72 años está más fabulosa y radiante que nunca, ahora volviendo a mostrar sus dotes como modelo.

Acompañada de otras figuras, Graciela Alfano regresó a la pasarela robándose todas las miradas en la presentación de la última colección de Claudia Arce.

Graciela Alfano fue la gran protagonista animándose a lucir un mini vestido ultra XS bordado con paillettes metalizadas y mega escote.

A través de sus redes sociales, Graciela Alfano publicó imágenes mostrando en detalles su atuendo y explotaron los comentarios y elogios por su belleza. "Intacta", "Cada día más linda", "Irreal", fueron algunos de los mensajes.

Graciela Alfano se peleó con la abogada de Mauro Icardi y defendió a la China Suárez

se metió en el Wandagate con todo. Tras el escandaloso accionar de Mauro Icardi en el reencuentro con sus hijas, salieron a la luz audios de Lara Piro, una de las ex abogadas de Mauro destrozando a la China Suárez.

"Tiene que ser inteligente, que la corra, la China Suárez se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo”, dice la abogada en los audios que mostró el ejército de LAM.

Tras las repercusiones por sus comentarios, Graciela Alfano dio su opinión, defendió a la China Suárez y liquidó a Lara Piro sin anestesia.

"Yo no tomaría de abogada a una mujer que juzga así a otra, no se expresa de una forma tan poco profesional. Decirle 'puta' a una mujer es referirse a una trabajadora sexual? Es un término degradante o descriptivo de una profesión? Cuál es Larita?”, escribió filosa Graciela Alfano en el mensaje que mostró Ángel de Brito.