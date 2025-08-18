Alimentando más rumores de embarazo, la China Suárez eligió una particular una foto de sus tres hijos acompañados por dos muñecos bebotes, imposibles de pasar desapercibidos.

china suarez dia del niño La foto de la China Suárez por el Día del Niño que estalló más rumores de embarazo.

La China Suárez sin filtro contra los haters

Si bien no se refirió directamente a las críticas que está recibiendo, la China Suárez respondió a través de un video hecho por sus fans con la música de Taylor Swift de fondo.

Mientras pasan fotos de la China Suárez suena "The Man”, la canción que escribió Taylor Swift para criticar al sistema patriarcal. “Estoy cansada de que vengan por mí otra vez”, arranca el tema.

china suarez haterss

“Ellos dirían que me esforcé, me puse a trabajar. No me juzgarían ni se preguntarían cuánto de esto merezco. Lo que llevaba puesto, si era grosero. Podría ser separado de mis buenas ideas y actos de poder”, sigue el hit que eligieron para el posteo.

La China Suarez mostró su nuevo guardarropa en Estambul: ¿más grande que el de Wanda?

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Rufina, Amancio y Vicuña viajaron al país sin la compañía de la China Suárez que se quedó junto a Mauro Icardi en Turquía. Desde allí, la top causó sensación con foto desde su nuevo guardarropa.

china suarez vestidor

Con unaselfie frente al espejo luciendo un conjunto de pantalones cargo y remera crop top súper canchero, la China dejó ver su impactante vestidor y estallaron las comparaciones con el de Wanda Nara.