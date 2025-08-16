china mauro apasioandos Se viralizan fotos íntimas de China Suárez y Mauro Icardi celebrando al rojo vivo.

Horas antes, la China Suárez aprovechó el regreso de Mauro Icardi para responderle a los haters. "Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. Acá estás. Te amo con todo mi corazón Mauro Icardi", escribió la China Suárez orgullosa de su novio.

china suarez gol icardi

La China Suárez sin filtro contra los haters

Si bien no se refirió directamente a las críticas que está recibiendo, la China Suárez respondió a través de un video hecho por sus fans con la música de Taylor Swift de fondo.

Mientras pasan fotos de la China Suárez suena "The Man”, la canción que escribió Taylor Swift para criticar al sistema patriarcal. “Estoy cansada de que vengan por mí otra vez”, arranca el tema.

china suarez haterss

“Ellos dirían que me esforcé, me puse a trabajar. No me juzgarían ni se preguntarían cuánto de esto merezco. Lo que llevaba puesto, si era grosero. Podría ser separado de mis buenas ideas y actos de poder”, sigue el hit que eligieron para el posteo.

La primera noche de la China Suárez sin sus hijos en Turquía: "Prendemos ..."

Rufina, Amancio y Vicuña viajaron al país sin la compañía de la China Suárez que se quedó junto a Mauro Icardi en Turquía. Desde allí, mostró cómo fue su primera noche solos.

Feliz con su presente, la China Suárez fotografió a Mauro Icardi disfrutando de la piscina de su mansión bajo la luz de la luna llena y habló de lo sucedido en las últimas horas.

china suarez noche apasionada turquia

“Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribió la China en su posteo.