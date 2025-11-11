El explosivo encuentro entre Wanda Nara y Johnny Depp: las fotos

wanda nara johnny depp Wanda Nara y Jhonny Depp juntos.

"Un día casual en el canal. Gracias por tus palabras amables”, escribió Wanda Nara posando junto al actor favorito de Mauro Icardi como ha demostrado en sus posteos comparándose con la situación del protagonista de Piratas del Caribe.

Polémica por la visita de Wanda Nara al show de Martín Cirio

Wanda Nara fue con sus hijas al show de Martín Cirio donde cantó su hit "Badbitch" y habló sin anestesia de Mauro Icardi y la China Suárez con picantes indirectas.

En las redes, Wanda fue cuestionada por asistir con sus pequeñas y la rubia salió con los tapones de punta con un feroz descargo en sus redes. "Nadie me va a enseñar a ser mamá, si hay algo que soy es muy buena cuidando, haciéndome cargo y educando. Mis hijas solo vieron mi canción y estuvieron con amiguitas de su edad en mi camarín donde no se escucha ni se ve nada", precisó.

Cómo será el encuentro de Mauro Icardi con las hijas de Wanda Nara

Mauro Icardi estará cuatro días con Francesca e Isabella y deberá retirarlas de su colegio el martes por la mañana.

A pesar de lo dispuesto por el juez, Wanda Nara reveló que sus pequeñas no quieren estar junto a la China Suárez. "Quiero que mis hijas estén con Eugenia no tengo ningún problema así como están con mi pareja. Ellas me pidieron que no quieren que la China esté. Le dijeron a Mattera que Mauro las obliga a pedir por la China", le escribió la conductora a Guido Zaffora.

Además, Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara puso como condición que Mauro Icardi pague las cuotas que debe del colegio de sus hijas.