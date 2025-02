El ex socio de Elías Piccirillo complicó a Jesica Cirio: "Conoce todo".

Al terminar la cena Francisco se fue a su camioneta y es interceptado por el Personal de Robos y Hurtos con dos kilos de cocaína y un arma. “Ya me venían siguiendo y me preguntan: ‘¿esto es tuyo'. Yo no sabía qué había en el paquete. Comencé a gritar: ‘Fue Elías’ por una cuestión que él estaba atrás en la camioneta", agregó.

Francisco José Huaque sobre Jesica Cirio

Sin guardarse nada, Huaque dio su opinión de Jesica Cirio y fue contundente sobre la implicancia de la mediática en los negocios de su marido.

“Me llama la atención que no haya asistido a la cena. Creo que conoce todos sus negocios, no es una persona que haga la mirada a un costado. Conoce todo lo que hace Elías”, cerró.

Jesica Cirio desmintió los allanamientos

En Intrusos, hablaron sobre los polémicos romances de Jesica Cirio y de la comprometida situación de su actual marido Elías Piccirillo que está cada vez más complicado.

Mientras debatían sobre el tema, Jesica Cirio le escribió a Karina Iavícoli y desmintió las versiones de allanamiento. "A mí me mandó un mensaje Jésica y me dijo 'eso no pasó'", arrancó la panelista.

"Nada de lo que salió ayer es real. No voy a hablar de ninguna otra cosa. Averigüen. Hagan bien su trabajo y listo", agregó Jesica Cirio cuando le preguntaron por las posibilidades de que Elías Piccirillo vaya preso.

Los departamentos de Elías Piccirillo y Jesica Cirio habrían sido allanados

La orden de allanamiento fue emitida por la jueza María Eugenia Capuchetti que ejerce en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5. El caso cuenta con fuertes testimonios que apuntan contra el corredor inmobiliario.

Jesica Cirio no se encontraba en su departamento de Nordelta al momento del allanamiento mientras que su Elías Piccirillo sí lo hizo en el suyo de Avenida Libertador. Allí se hallaron 3 millones de dólares y papeles de importancia que lo complicarían en la causa.

En cuanto a Jesica Cirio la modelo se fue días antes de la mansión que compartía con el empresario y estuvo varios días instalada en Costa Esmeralda con amigas.