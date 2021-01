El dramático relato de Daniel Casalnovo: "Estoy muy mal, dudo que zafe de esto"

Desde su aislamiento e internación en la clínica Los Arcos, el diseñador contó: "Buenas tardes. Lamento decirles que estoy internado, fui a trabajar a la costa y agarré Covid-19 con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato y no tengo gusto".

Daniel Casanovo agregó a su dramático relato: "Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar", quizás haciendo referencia a su necesidad de oxígeno. "Hablo ahora para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás... No es una enfermedad normal y a mí me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos", señaló preocupado.

La angustia de Daniel Casalnovo tras ser internado por coronavirus: “Dudo que zafe de esto”

"Cuídense mucho, les mando un beso enorme. Estoy en Los Arcos bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto", lamentó el diseñador.

Inmediatamente recibió el apoyo de muchos de sus seres queridos. Belén Francese fue una de ellas: "Vamoooos Dany. Todo va estar bien. Fuerza guerrero!".

Nico Scarpino lo alentó a creer: "Brazo enorme Dany querido. Que te mejores pronto. Todo le cariño. Con fe"; mientras que Claudia Ciardone también le mandó sus cariños: "Fuerza Dani, vos sos un guerrero, vas a salir, pensa en POSITIVO", le dijo.