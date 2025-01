Ahora, a través de su cuenta de Instagram Soledad Aquino se mostró preocupada por la salud de su perrita y, además, respondió a los haters que la critican con un profundo descargo. "Con respecto al reality que mi ex marido hizo, participé unos minutos porque era el casamiento de mi hija. Y a los que me tiran mierda gratuita, que Dios se apiade de su alma. No me escriban, no me sigan, y no escriban sin fundamentos. No sean tan mala gente vayan a misa. Besos y muchas bendiciones.", escribió contundente.

soledad aquino drama.webp El drama de Soledad Aquino tras su participación en "Los Tinelli".

La impactante confesión de Candelaria Tinelli sobre sus cirugías estéticas

Candelaria Tinelli no se guardó nada y se mostró de lo más irónica. Un usuario le preguntó cuántas cirugías se había realizado y Candelaria Tinelli se la jugó. "359", escribió divertida aunque luego dio detalles sobre sus intervenciones.

Candelaria-Tinelli-2.jpg

Al ser consultada por su operación de nariz, Cande Tinelli redobló la apuesta y publicó una imagen de Michael Jackson explicando luego su situación. "La vida es corta y me aburre ser siempre igual. Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo ni un segundo", afirmó.