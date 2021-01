Por audio, Brancatelli afirmó que David Adrián Martínez (nombre real de El Dipy) "es un pobre pibe que miente y se cree sus propias mentiras".

"No entro más en el juego de este chico. Vive del escándalo, encontró una veta con un discurso de desclasado mediocre", sostuvo el periodista de América TV.

El cantante afirmó que el kirchnerismo le hizo a Brancatelli una oferta de 300 mil dólares para que sea concejal por La Matanza. A lo que el panelista de Intratables tildó rotundamente de falso: "Le sobran tres ceros. Nadie en el peronismo o la política le ofrecería esa plata, si se regala por mucho menos".

El Dipy, tras este audio, salió al aire otra vez en el programa de Ángel de Brito para criticar con firmeza a Brancatelli: "Tiene que ser tendencia Brancatelli pelotudo como todos los días. Me dice que me siguen odiadores, pero después me dice desclasado mediocre", tiró.

Sobre el choque que tuvo en el Top Race Junior, Brancatelli dijo de El Dipy que sucedió porque tenía poco descanso. Al respecto, este último se defendió: "Si te molesta que cobre barato el show de Santa Fe, habla de quien sos, porque vos cobrás caro y con algunas cosas cerrás el c... ¿Qué pasó con esa chica del Municipio de Pilar, donde vos trabajás, que murió desnutrida? ¿Qué pasa con las pautas que tenés en la radio? Se nota mucho", dijo en su monólogo.

"A las 12 y cinco de la noche ya estaba por dormir, y ese es el problema, porque como vos sos un vago de mier... al igual que todos los que te siguen, se levantan a las 3 de la tarde. Yo no, aprendí que para laburar hay que levantarse temprano", lanzó el cantante.

el dipy brancatelli 1.jpg El Dipy tildó a Brancatelli de "cornudo y rata inmunda"

"Te callás con lo que pasa en Formosa, donde los tienen encerrados, prácticamente hacinados. ¿De dónde sacaste la plata para poner tu supermercado Don Ahorro? ¿Por qué no te bajaste el sueldo de funcionario? Porque no te importa, y cuando fui a Intratables, corriste como una rata a encerrarte en tu 4x4 para irte a tu barrio privado", criticó. "Vos para hablar de mí, tenés que mentir. Yo para hablar bien de vos también", dijo.

"Cada uno sabe lo que piensa y lo que siente, sé de mis convicciones y mi honestidad, y tener en la vereda de enfrente a este pibe, me enorgullece", respondió Brancatelli en lo que parece ser una guerra sin fin.

Antes del cierre, volvió a aseverar que Brancatelli es un "cornudo enamorado". Pero aclaró que no hacía referencia a su relación con la periodista Cecilia Insinga, cronista de TN y El Trece, sino a que "le mostrás las pruebas de Formosa, de los jubilados, de los que se mueren de hambre".

El Dipy atendió a Pablo Echarri

El Dipy en LAM atendió a Pablo Echarri - Nota completa

"Florencia Peña milita la pobreza y se saca fotos en su tremenda casa del country", atacó El Dipy

De paso cañazo, El Dipy aprovechó para pegarle a Florencia Peña, quien señaló cómo en Estados Unidos artistas también deciden apoyar públicamente a un sector político y no se los trata de "chorros" como en Argentina.

Respecto de ello, El Dipy la acusó de cobrar $60 mil por una charla de dos horas en 2013.

"Eran 8 mil dólares en ese momento. Y cuando asumió este gobierno, lo primero que hizo fue sacarse una foto en esa terrible casa que tiene, pero después milita la pobreza", tiró.