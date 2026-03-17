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El comprometedor video íntimo de Luana Fernández de Gran Hermano

Explosión en las redes sociales por el video de Luana Fernández al rojo vivo. Todos los detalles

Por UNO
El video de Luana Fernández en la cama que se hizo viral.

El video de Luana Fernández en la cama que se hizo viral.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada está más picante que nunca, ahora con un explosivo encuentro entre Luana Fernández y Zunino.

Desde el primer día, Luana Fernández expresó su interés por los hombres de la casa e incluso rompió con su novio frente a las cámaras anticipando una posible relación con Zunino.

Si bien el joven días atrás aseguró que tendría un vínculo de amistad y se alejaría de Luana Fernández. "Quedamos como amigos porque la verdad yo no quiero estar en el medio de esos quilombos que tampoco me corresponden. Jamás estaría en el medio de una relación por lo tanto le dije que todo bien pero que seamos amigos. Ella es re piola, buena onda pero vamos a hacer amigos y nada más", expresaba Zunino en el streaming de Gran Hermano.

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Luana Fern&aacute;ndez y Zunino a los besos.

Luana Fernández y Zunino a los besos.

A pesar de esto, en las últimas horas se viralizó un video que muestra a Luana y Zunino besándose en el cuarto de los hombres. En las imágenes se pude ver como la joven se acerca, le desea buenas noches y luego lo besa durante varios segundos atenta y consiciente de las cámaras que captaron todos los detalles.

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Luana Fern&aacute;ndez y Zunino a los besos.

Luana Fernández y Zunino a los besos.

Qué pasó entre Luana Fernández y L-Gante

Días antes salió a la luz el supuesto romance que habrían tenido Luana Fernández y L-Gante.

Fede Flowers aseguró que la joven habría engañado a su novio Lucas con el músico. “Luana Fernández le habría sido infiel a su novio con L-Gante. Él la conoció en una de sus noches de gira en un boliche de José C. Paz, de donde es oriunda ella”, sostuvo Flowers.

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Aseguran que Luana Fern&aacute;ndez enga&ntilde;&oacute; a su novio con L-Gante.

Aseguran que Luana Fernández engañó a su novio con L-Gante.

Tras su encuentro, Luana Fernández participó del video musical de uno de los hits del cantante. Además, todo se habría dado en forma paralela a la relación de Luana con Lucas según afirmó Fede Flowers tras comunicarse con fuentes cercanas a la participante.

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