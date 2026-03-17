El comprometedor video íntimo de Luana Fernández de Gran Hermano

luana video Luana Fernández y Zunino a los besos.

A pesar de esto, en las últimas horas se viralizó un video que muestra a Luana y Zunino besándose en el cuarto de los hombres. En las imágenes se pude ver como la joven se acerca, le desea buenas noches y luego lo besa durante varios segundos atenta y consiciente de las cámaras que captaron todos los detalles.

luana zunino video Luana Fernández y Zunino a los besos.

Qué pasó entre Luana Fernández y L-Gante

Días antes salió a la luz el supuesto romance que habrían tenido Luana Fernández y L-Gante.

Fede Flowers aseguró que la joven habría engañado a su novio Lucas con el músico. “Luana Fernández le habría sido infiel a su novio con L-Gante. Él la conoció en una de sus noches de gira en un boliche de José C. Paz, de donde es oriunda ella”, sostuvo Flowers.

luana l gante Aseguran que Luana Fernández engañó a su novio con L-Gante.

Tras su encuentro, Luana Fernández participó del video musical de uno de los hits del cantante. Además, todo se habría dado en forma paralela a la relación de Luana con Lucas según afirmó Fede Flowers tras comunicarse con fuentes cercanas a la participante.