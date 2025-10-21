El brutal comentario de Nico Vázquez sobre su nueva novia que impactó a Gimena Accardi

nico vazquez dai fernandez Nico Vázquez blanqueó su romance con Dai Fernández.

“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, dijo sobre la difícil situación que vivió con Gimena Accardi los últimos meses.

Las fechas del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

En medio de rumores que en un principio señalaron a Dai Fernández como la supuesta amante de Nico Vázquez, Yanina Latorre se comunicó con el círculo íntimo de Nico Vázquez y contó cuando habría iniciado la pasión entre los actores.

Según la conductora, Nico y Dai habrían iniciado su vínculo como amigos y en las últimas semanas habrían pasado a ser algo más. “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, aclaró Latorre desmintiendo las versiones que aseguraban que había existido infidelidad por parte del actor.

“Recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”, agregó Yanina quien resaltó el importante rol de contención que habría tenido Dai con Nico tras la separación de Gimena Accardi.