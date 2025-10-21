Tras el bombazo que revelaron en Intrusos sobre el flamante romance de Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera de elenco, el actor confirmó los rumores por todo lo alto.
El brutal comentario de Nico Vázquez sobre su nueva novia que impactó a Gimena Accardi
Nico Vázquez habló sin filtros de su relación con Dai Fernández y sorprendió con sus declaraciones de su presente. Los detalles
Luego de varios días de versiones, Nico Vázquez no solo admitió que está iniciando una relación con Dai Fernández, sino que dio datos íntimos de lo que están viviendo.
“Ni más ni menos de cómo lo venía viviendo. No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó en Nico Vázquez en un móvil. "Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico.
“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, dijo sobre la difícil situación que vivió con Gimena Accardi los últimos meses.
Las fechas del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández
En medio de rumores que en un principio señalaron a Dai Fernández como la supuesta amante de Nico Vázquez, Yanina Latorre se comunicó con el círculo íntimo de Nico Vázquez y contó cuando habría iniciado la pasión entre los actores.
Según la conductora, Nico y Dai habrían iniciado su vínculo como amigos y en las últimas semanas habrían pasado a ser algo más. “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, aclaró Latorre desmintiendo las versiones que aseguraban que había existido infidelidad por parte del actor.
“Recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”, agregó Yanina quien resaltó el importante rol de contención que habría tenido Dai con Nico tras la separación de Gimena Accardi.