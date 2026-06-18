El aterrador desencuentro entre Pampita y un chofer en el Mundial 2026

Impactada, Pampita no dudó en expresar su miedo por la actitud del conductor. "En Estados Unidos con la gente loca hay que tener mucho respeto, porque puede ser eso…muy locos”, arrancó.“Es una persona muy mal psicológicamente. Hay que denunciarlo”, siguió consternada.

Pampita estafada con las figuritas del Mundial 2026

Pampita expresó su molestia luego de haber sufrido un percance con las famosas figuritas del Mundial que son furor entre los más pequeños.

En DGO, Pampita contó que fue estafada luego de hacer una compra online y dio detalles de lo sucedido. "Fui estafada, les quiero contar", arrancó la modelo indignada. "Como tengo tres pibes, dije vamos a comprar la caja grande y lo divido entre los tres. Yo dije: vamos a comprar la caja grande, la divido para los tres y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y demoraba en llegar", relató.

El pedido tardó semanas en llegar generando angustia entre sus hijos que no podían intercambiar figuritas con sus compañeros. "En dos semanas los pibes estaban re aburridos porque todo el colegio estaban cambiando figuritas", comentó Pampita.

Tras la larga espera, Pampita reveló que el pedido llegó pero que en lugar de figuritas le enviaron dos cajas de puré de tomate simulando el contorno de la caja: "Llega la caja y eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo espacio. Estafada totalmente", dijo entre risas.