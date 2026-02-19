El ataque de ira de Luciano Castro que generó preocupación en su internación

luciano castro adicciones El episodio de ira que protagonizó Luciano Castro.

"Pudo concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo lo que tiene que ver con su ira, no solamente lo que pueda tener que ver con adicciones. Lo que tiene que ver con su ira, el manejo de la ira. Luciano es un tipo con una ira muy poco controlada”, cerró el conductor.

La verdadera razón de la internación de Luciano Castro

En medio de las especulaciones, Fernanda Iglesias fue por más y dio detalles de la adicción que tendría Luciano Castro. "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien", arrancó en Puro Show.

"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.

fernanda luciano Fernanda Iglesias sin filtro sobre la internación de Luciano Castro.

"Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana", cerró contundente.