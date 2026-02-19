Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un momento personal complejo luego de su escandalosa separación de Griselda Siciliani y contundentes reacciones de sus ex Sabrina Rojas y Flor Vigna.
El ataque de ira de Luciano Castro que generó preocupación en su internación
En Intrusos sacaron a la luz un llamativo episodio de violencia que protagonizó Luciano Castro. Todos los detalles
En Intrusos, hablaron del tema y Rodrigo Lussich sorprendió al panel al revelar el llamativo episodio que vivió con Luciano Castro, haciendo hincapié en el caracter del actor.
"Yo me acuerdo, en Socios del Espectáculo, una vez que vino, le pregunté algo que no le gustó y me tiró un zapatazo por la cabeza, literal. Él lo tomó como en chiste, pero el zapato me lo revoleó. Entonces, es un tipo con una ira importante y que tiene que trabajar más allá de un montón de cosas”, expresó .
"Pudo concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo lo que tiene que ver con su ira, no solamente lo que pueda tener que ver con adicciones. Lo que tiene que ver con su ira, el manejo de la ira. Luciano es un tipo con una ira muy poco controlada”, cerró el conductor.
La verdadera razón de la internación de Luciano Castro
En medio de las especulaciones, Fernanda Iglesias fue por más y dio detalles de la adicción que tendría Luciano Castro. "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien", arrancó en Puro Show.
"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.
"Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana", cerró contundente.