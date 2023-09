florencia de lav silvina luna 2.webp El adiós a Silvina Luna: Florencia de la V completamente quebrada en vivo.

"Veo las imágenes y no puedo creer que una chica llena de vida, tan joven, llena de bondad, de amor, de compasión... no puedo creer.... Ella se fue sin ese pedido de perdón y sin justicia porque esta persona sigue libre... espero que esto sirva de algo. No solamente para generar conciencia, sino para que Silvina tenga justicia, como tantas otras víctimas", dijo haciendo referencia a Aníbal Lotocki.

"Estamos despidiendo a una compañera, a una amiga. Todos en el medio la conocíamos. Y no es que la muerte te hace más buena: era una persona buena, íntegra, de gran corazón... Era una chica que tenía sueños, soñaba con formar una familia, con tener hijos y ese sueño terminó en la cama de un hospital y esa muerte no puede quedar impune. Nos vamos a ocupar de que así sea", cerró contundente.

Despedida Silvina misa.jpg El último adiós a Silvina Luna.

Virginia Gallardo despidió a Silvina Luna

Al igual que una larga lista de famosos como Florencia de la V, Luciana Salazar, Nazarena Vélez, entre otras, Virginia Gallardo recordó a Silvina Luna a través de las redes sociales.

Virginia Gallardo es una de las tantas figuras que sufre problemas de salud tras haber sido operada por Aníbal Lotocki, el mismo hombre que le hizo el aumento de glúteos a Silvina Luna.

virginia gallardo silvina luna.jpg

Desde hace años, Virginia Gallardo ha hablado públicamente de las terribles consecuencias y dolores que tiene en su cuerpo pidiendo justicia y pena para Aníbal Lotocki.

Ahora, tras el desgarrador final de Silvina Luna, Virginia Gallardo compartió una foto vintage de hace años donde se las ve posando en los primeros pasos de su carrera. "Lo haremos por vos. Descansa en paz", escribió la panelista de Socios del Espéctaculos contundente.

