Lola Latorre expresó su angustia luego de su última presentación en el Cantando 2020 y a través de sus redes anunció una radical decisión.

La hija de Yanina Latorre que no convenció al jurado con su interpretación de una canción de el Polaco, comunicó que cerrará su cuenta de twitter debido a las continuas agresiones.

“¡Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, explicó Lola.

"Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero", continuó.

"Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen. No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer", concluyó.

