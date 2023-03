►TE PUEDE INTERESAR: María Becerra se puso pantaloncitos de látex y marcó hasta el último centímetro

celeste cid corset cuero 1.jpg Celeste Cid se puso córset fajado y marcó hasta su última curva.

En esta oportunidad, la morocha siguió los pasos de It Girls como Martita Fort y Cande Tinelli, y se sumó a la tendencia de los córsets con un diseño negro de cuero ajustadísimo que combinó con unas babuchas color beige.

Para cerrar su atuendo con broche de oro, Celeste llevó botas negras, aros XL y una mini bag turquesa de lentejuelas, furor entre las jovencitas.

celeste cid corset 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Ámbar de Benedictis se puso pantalón con aberturas y sin ropa interior

Celeste Cid paseó en remerón y texanas y arrasó

A pesar del intenso calor que azota a la ciudad de Buenos Aires, Celeste Cid decidió dar una caminata y causó sensación con su remerón.

La top se sumó a la tendencia y llevó un remerón color magenta que combinó con botas texanas. "Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese...", escribió Celeste unto al álbum que enseguida se llenó de comentarios como "Diosa", "Perfecta", "Sos el calentamiento global", entre otros.

celeste cid remeron 1.jpg Las redes sociales estallaron y los seguidores enloquecieron con el tremendo look de Celeste Cid en plena ola de calor.

►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez se puso una mini-cinturón tan ajustada que se le marcó hasta su dinimuta ropa interior

Top 3: las fotos más tremendas de Celeste Cid en micro-bikini

Hace algunos días, Celeste Cid cumplió 39 años y sorprendió a sus fans publicando un álbum de fotos en bikini luciendo más fabulosa que nunca. "39, no entiendo cuando pasó todo.Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé. No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz", escribía feliz con su presente.

celeste cid bikini.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Ángela Leiva se mostró en bikini como nunca antes y reventó el verano

Ahora, Celeste Cid redobló la apuesta y fue por más al subir un nuevo álbum, esta vez eligiendo sus tres mejores fotos en micro-bikini.

celeste cid triplete bikini 1.jpg

Luciendo diseños de lo más coloridos y llamativos, Celeste Cid volvió a presumir su belleza posando súper sexy y derrochando sensualidad desde una pileta

"Hace unos días atrás... en pleno verano", comentó Celeste junto al álbum que inmediatamente se llenó de elogios como "Pará un poco Celeste", "La más linda de Argentina", "Hermosaa", entre otros.

celeste cid triplete bikini 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Qué hembra!", la foto de Mica Viciconte de espaldas sin pantalones que reventó la red

La tremenda foto de Celeste Cid en corpiño transparente

Al igual que famosas como Pampita y Zaira Nara, la actriz es una de las tops más solicitadas por las marcas más exclusivas y también una de las invitadas infaltables a los lanzamientos más glam.

En esta oportunidad, Celeste asistió al lanzamiento de la nueva fragancia de una reconocida marca de perfumes y cautivó a todos los fans que quedaron impactados con su belleza y sensualidad.

Fue su peluquero quien compartió fotos donde se la ve luciendo un corset de paillettes transparentes con un conjunto sastre blanco de pantalón y blazer XL con plumas en los puños súper elegante.

celeste cid corset transparente.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Tremenda! Se viralizó una foto de Guillermina Valdés como Dios la trajo al mundo