Diego Leuco opinó sobre Lizy Tagliani y generó polémica:

Tras el descargo de Diego Leuco tratando de no involucrarse en la situación que atraviesa Lizy Tagliani, en Intrusos debatieron el tema y Rodrigo Lussich fue letal. "A Leuco se lo nota muy incómodo, y después no define nada. A mí me parece que se abrió de gambas fuerte. Le faltó un poquito de énfasis o una frase más contudente. No te digo poner las manos en el fuego porque no tenés que hacerlo, pero sí (ponerle) un poquito más de onda”, cerró.

Lizy Tagliani le contestó a Viviana Canosa: "No soy una pedófila"

Tras un primer descargo en La Peña de Morfi, Lizy Tagliani habló en su programa de radio y se defendió más firmq ue nunca de las escandalosas acusaciones de Viviana Canosa.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", arrancó Lizy Tagliani luego de que Vviana Canosa la relacionara con la causa de Marcelo Corazza.

"Sólo les digo a la gente que confía en mí, sabe que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas por 30 años", agregó.

"Jamás estuve en una red de pedofilia", remarcó. "Me mencionaron en causas que nada que ver. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar", cerró firme.