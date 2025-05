Diego Brancatelli rompió el silencio: "No tengo por qué darles explicaciones"

Indignado con todas las versiones que trascendieron en los medios, Brancatelli fue contundente y pidió a los periodistas que no hablen más de su vida privada. "Por cariño sobre todo a Pamela y al programa del cual fui parte, y en América pasé 10 años hermosos donde también hoy gran parte de lo que soy es gracias a América, por respeto a eso hablo", comenzó expresando Brancatelli.

brancatelli amante yanina latorre.jpg Diego Brancatelli rompió el silencio: "No tengo porqué darle explicaciones".

"No voy a hablar, pero sí no dejarlos de garpe a ustedes. Decirles que no estoy hablando, que es una decisión que no tomo ahora sino que la tomé siempre en mi vida. No hablo de cuestiones mías de mi privacidad. Yo no soy un funcionario público, no tengo por qué darles explicaciones de mi vida privada a ustedes (refiriéndose a la prensa)", disparó.