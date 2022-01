Después de 22 años se supo el motivo de la separación entre Nancy Dupláa y Matías Martin

Nancy-Duplaa-Matias-Martin-separados-hace-22-años1.jpg

Matías Martin hace poco admitió que todo esto le costó mucho, más con un niño tan pequeño. Pero no hubo nada que hacer, el flechazo entre Nancy y Pablo fue fulminante y se la jugaron para estar juntos. El actor venía de terminar con Natalia Oreiro, quien en 2001 se casó con el músico Ricardo Mollo.

Pablo y Nancy se casaron siete años después y tuvieron dos hijos: Morena, que nació en 2003, y Julián -que nació en 2010. Matías Martin también rehízo su vida y se casó con Natalia Graciano en 2005, juntos también son padres de dos hijos más: Mía y Alejo.

Dupláa y Echarri revelaron sentir celos al verse con otros actores

Hace unos meses, Nancy Dupláa reveló en el ciclo de Pampita que "moría de celos" al ver que Pablo Echarri se besaba con Celeste Cid en la exitosa novela que se emitió por Telefe, "Resistiré".

"Era un momento muy especial, porque hacía muy poco que estábamos con Pablo y recién quedé embarazada. Se me mezclaron miles de cosas, él estaba en un momento espectacular, un chongo hermoso. Yo veía eso a la mañana y me veía en el espejo y era un tanque australiano", dijo la actriz con humor.

Por otro lado, Echarri se animó a revelar que él también sintió celos al ver a Nancy besándose con Gonzalo Heredia en "Socias": “A mí me pasó también, me pasaba cuando compartía rubro con un actor más joven, porque ahí era desigual la pelea. Si es un viejo como yo me lo banco pero cuando es un pendejo, tienen otras herramientas y me sentía un poco inseguro".

