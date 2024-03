julieta nair calvo bikini braisl.jpg Desde Río, Julieta Nair Calvo decreta que el taparrabos bicolor ultra XXS es la tendencia.

Dueña de una figura tallada, Julieta Nair Calvo posó de lo más sensual luciendo un modelo taparrabos en tonos neón y estampado floral de lo más jugado.

Julieta Nair Calvo reina de los taparrabos

Julieta Nair Calvo volvió a presumir su lomazo luciendo el taparrabos infaltable de la temporada.

Una vez más, la actriz apostó por la tendencia bicolor con una microbikini de bombacha hilo dental y corpiñito ultra XXS blanco y negro.

julieta nair calvo pileta.jpg Desde la pileta, Julieta Nair Calvo se suma al hilo dental XXS y paraliza el bicolor.

Para protegerse del sol y lograr un outfit más canchero, Julieta Nair Calvo agregó gorra y anteojos de sol como accesorio logrando un combo de lo más trendy.

Julieta Nair Calvo paraliza Punta

Julieta Nair Calvo llegó a Uruguay donde volvió a confirmar su fanatismo por el Barbiecore y las transparencias.

La actriz compartió con sus fans algunos de los atuendos que eligió para sus últimos días en Punta y sorprendió con su conjunto de bikini y kimono.

julieta nair bikini barbiecore transparencias.avif Julieta Nair Calvo paraliza las playas: taparrabos Barbiecore, ultra transparencias y más.

Siempre sexy y fashionista, Julieta Nair Calvo la rompió combinando un kimono negro de transparencias de encaje con una llamativa bikini Barbiecore bicolor, logrando una dupla explosiva.

Julieta Nair Calvo reina del Barbiecore

Una vez más, Julieta Nair Calvo se la jugó con el traje de baño más diminuto y sexy de la temporada, sorprendiendo con un modelo XXS con llamativo estampado.

julieta nair calvo hilo dental.jfif

Siempre fashionista y atrevida, Julieta Nair Calvo arrasó con un print de inspiración Barbiecore con rombos en color fucsia y turquesa, imposible de pasar desapercibidos.

Julieta Nair Calvo arrasa con sus transparencias playeras

Al igual que diosas como Pampita y Cinthia Fernández, entre otras, Julieta Nair Calvo prendió fuego la playa luciendo un vestido de transparencias de red color off-white ultra revelador.

De lo más sexy, la top no solo eligió un diseño con capucha, otra de las sensaciones de la temporada, sino que dejó ver su colaless ultra XXS.

Snapinsta.app_414480562_1411320743120972_2159204757309487790_n_1080.jpg

Julieta Nair Calvo paraliza Mendoza con sus looks

En esta oportunidad, Julieta Nair Calvo volvió a elegir el taparrabos mega XXS, uno de los favoritos de famosas como Sol Pérez, Pampita, Silvina Escudero entre otras, mostandola con una imagen al rojo vivo.

julieta nair calvo taparrabos mendoza.jfif En taparrabos mega XXS, Julieta Nair Calvo paraliza los viñedos con su bikini ultra audaz.

La diosa se fotografió frente al espejo mientras se lavaba los dientes llevando un diseño de lúrex color verde musgo con detalles shiny y corpiño con tiras anudadas y escore gota de lo más atrevido.

Julieta Nair Calvo se la juega con su enteriza

De regreso en Buenos Aires, Julieta Nair Calvo recordó los momentos y atuendos más impactantes de su viaje y sorprendió siguiendo los pasos de la China Suárez.

Al igual que la China Suárez, Julieta Nair Calvo también incluyó las enterizas dentro de sus elecciones estilísticas, jugandosela con un diseño impactante.

408049972_255459647258133_7357740958628116868_n.jpg Desde la playa, Julieta Nair Calvo le copia a la China Suárez llevando ultra enteriza.

La diosa deslumbró con una enteriza color verde militar con escote halter y recorte en el abdomen de lo más glamorosa y chic.

Julieta Nair Calvo paraliza el Caribe con sus looks

Desde que llegó a Punta Cana, Julieta Nair Calvo no ha parado de sorprender a sus seguidores llevando las bikinis más sexies y trendies de la temporada primavera verano 2023/2024.

Ahora, Julieta Nair Calvo no solo se sumó a los trajes de baño bicolor, uno de los must have de la temporada estival, sino que también se subió al furor de las transparencias de red.

julieta nair calvo transparencias de red playa.jpg Desde la playa, Julieta Nair Calvo se muestra con las transparencias más audaces y paraliza el Caribe.

La protagonista de Tootsie fue por todo luciendo un combo mega trendy infaltable de este verano: pareo y sweater de red. Súper canchera Julieta eligió un conjunto negro que combinó con micro-bikini con estampado floral.

Julieta Nair Calvo paraliza el Caribe con sus micro-bikinis

Para sus primeros días, Julieta Nair Calvo se animó a lucir colaless ultra XS color lila, uno de los infaltables de la primavera, modelándola desde la piscina.

julieta nair calvo colaless XS.avif

Ahora, Julieta Nair Calvo fue por más siguiendo los pasos de famosas como Wanda Nara, Tini y Coti Romero, ente otras, con la tendencia bicolor.

De lo más sexy y chic, Julieta resaltó sus curvas con una micro-bikini blanca y negra que causó todo un terremoto de reacciones.

julieta nair calvo bikini bicolor.webp

