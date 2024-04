Mostrando su faceta de diva pop, Brenda Asnicar llevó la tendencia inspirada en los looks de las "esposas de la mafia" con un tapado de piel off white impactante.

brenda asnicar mob wife.jpg Desde Italia, Brenda Asnicar confirma que es la reina del mob wife ultra sexy.

A puro lujo, Brenda Asnicar no solo se robó las miradas con su tapado de piel sino que también causó sensación con las joyas shiny, su mini bag de brillos y sus sandalias al rojo vivo.

Brenda Asnicar paraliza el invierno europeo con sus looks

La top viajó a Europa para disfrutar de los destinos invernales más exclusivos causando sensación con sus posteos.

En esta oportunidad, Brenda Asnicar redobló la apuesta y enloqueció a sus seguidores con un picantísimo video donde se mostró bailando súper sensual con un look de estilo cowboy explosivo.

Siguiendo la tendencia de inspiración vaquera que están eligiendo famosas como la China Suárez y Florencia Peña, entre otras, Brenda Asnicar se grabó luciendo una llamativa combinación de pantaloncitos con estampado escocés y camisa desprendida dejando a la vista su trabajado abdomen.

brenda asnicar look cowboy.jfif Brenda Asnicar se suma al estilo cowboy y paraliza la tendencia: baile picante, piel y más.

Infaltable para lograr el estilo cowboy a la perfección, Brenda Asnicar agregó un sombrero vaquero y, para un toque más de sensualidad, dejó a la vista su ropa interior provocando un terremoto de reacciones.

Brenda Asnicar paraliza el invierno europeo

Como no podía ser de otra manera, Brenda Asnicar se animó a disfrutar de la montaña mostrando el atuendo de sky más explosivo. La diosa destacó su lomazo luciendo un jumpsuit ultra ceñido apostando por el off-white, el color más chic de la temporada.

BRENDA ASNICAR OFF WHITE.jpg En jumpsuit off-white ultra ceñido Brenda Asnicar paraliza Francia.

Como una reina de la nieve, Brenda Asnicar agregó a su outfit off-white sombrero de piel, gafas XL y derritió los alpes franceses.

Brenda Asnicar paraliza el invierno con sus looks

Desde St. Mortiz no dudó en subir la temperatura luciendo un conjunto imposible de pasar desapercibido.

La morocha posó al rojo vivo destacando su lomazo con una bombacha hilo dental ultra XXS de lo más glamorosa. Brenda eligió un modelo con detalles shiny de strass y corpiñito a tono.

brenda asnicar hilo dental invierno.jfif Hilo dental ultra XXS, shiny y botas de piel, Brenda Asnicar paraliza Francia con su look invernal.

Para un toque invernal, la ex Patito Feo fue por todo con unas botas de piel artificial y el resultado final se robó todos los aplausos y elogios de followers que no tardaron en darle su aprobación.

Brenda Asnicar y su trikini más audaz

Subiendo la vara, Brenda Asnicar ahora no solo se ha animado a posar en traje de baño sino que lo ha hecho por todo lo alto animándose a posar con una trikini, difícil de pasar desapercibida.

brenda asnicar trikini cavada.jpg Brenda Asnicar se pone trikini triple XXS y paraliza la temporada al límite.

La morocha sorprendió a sus followers con una postal presumiendo su lomazo tallado con un modelo color azul eléctrico ultra cavado, con escotazo extremo y colaless que provocó un terremoto de reacciones.

Días antes, Brenda Asnicar viajó a Italia para presentarse en Milán, donde se mostró con su look más sexy y canchero arriba del escenario. Brenda volvió a elegir el furor del corpiñito a la vista, luciendo un brassier blanco ultra XXS y lo combinó con pantaloncitos customizados.

brenda asnicar corpiñito.jpg Brenda Asnicar deja su corpiñito más audaz a la vista y paraliza Italia.

Brenda Asnicar la reina de los recortes

Brenda está protagonizando una gira musical en las ciudades más importantes y también disfrutando del verano europeo.

Convertida en toda una estrella pop en Italia, Brenda Asnicar no para de arrasar en sus shows donde no solo destá deslumbrando con su talento sino que está protagonizando un verdadero desfile de looks.

brenda asnicar bodysuit 2.jpg Brenda Asnicar dinamita el látex en un combo sublime: catsuit fajado, recortes, cadenas, y colaless letal.

Desde atuendos de inspiración Barbiecore hasta conjuntos shiny, Brenda se ha animado a todas las tendencias aunque su último look ha reventado todos los límites de la sensualidad.

Siguiendo a famosas internacionales como Dua Lipa, Brenda Asnicar dinamitó la cordura con un bodysuit de látex ultra ajustado, lleno de recortes, con cadenas bordadas y colaless a la vista.

brenda asnicar bodysuit 3.jpg Brenda Asnicar dinamita el látex en un combo sublime: catsuit fajado, recortes, cadenas, y colaless letal.

Brenda Asnicar cautivó desde Capri

Brenda Asnicar llegó a la Isla de Capri y desde allí aprovechó para subir fotos de sus recorridas, días de playa, paseos en bote, y, porsupuesto, de sus impactantes looks veraniegos.

brenda asnicar capri 2.jpg

En esta oportunidad, Brenda mostró su faceta más glamorosa luciendo como toda una diva con un vestido bata XL color azul furioso con transparencias, escotazo XL y hasta tajo mega profundo en la pierna.

Súper Barbie, la morocha lo combinó con sandalias fucsia con plumas bordadas y cerró su atuendo con aros dorados y piedras de colores logrando una combinación despampanante, ideal para el verano europeo.

brenda asnicar capri 1.jpg Explosión por las tremendas fotos de Brenda Asnicar en las playas de Capri.

