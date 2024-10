Desde el gimnasio, Sabrina Rojas confirma que es la reina del animal print en clave ultra XS, ceñido y más.

Como si no fuera suficiente, la noche anterior provocó un terremoto de reacciones al mostrarse desde un pasillo luciendo una micro-bikini en clave ultra XS con detalles de argollas silver imposible de pasar desapercibida. Como si fuera un Ángel de Victorias Secret, Sabrina Rojas combinó su micro bikini XS con un chaleco de paillettes shiny metalizadas, botas fucsias y arrasó.

SABRINA ROJAS COLALESS.jfif A sus 44 años, Sabrina Rojas se suma a la bikini colaless ultra XS en clave metalizada y paraliza la primavera.

Sabrina Rojas reina del metalizado

Sabrina Rojas elevó la tendencia metalizada luciendo un total look de pantaloncitos shiny ultra XS y corset ceñido al tono, convirtiéndose en la reina del silver.

sabrina rojas metalizados.jfif A sus 44 años, Sabrina Rojas se suma a los pantaloncitos en clave ultra silver XS y marca tendencia.

Sabrina Rojas con las transparencias más atrevidas

Aprovechando el inicio del fin de semana, Sabrina Rojas prendió fuego la noche del viernes dejando su corpiñito ultra XS a la vista con un modelo negro de cuero con detalles de transparencias explosivo.

dabrina rojas corpiño transparencias.jfif A sus 44 años, Sabrina Rojas confirma que es la reina de las transparencias con su corpiñito XS.

Como si no fuera suficiente, Sabrina Rojas combinó su corpiñito XS con shorts metalizados ultra silver y campera al tono logrando un resultado final infernal.

Sabrina Rojas reina de los cut-outs

Sabrina Rojas despertó elogios sumándose al furor de la tendencia ropa interior a la vista, una de las infaltables de la primavera.

sabrina rojas hilo dental a la vista X.jfif A sus 44 años, Sabrina Rojas confirma que es la nueva reina del hilo dental a la vista ultra shiny y XS.

Al igual que famosas como Pampita y Cami Homs que se han animado a este estilo, Sabrina Rojas lo llevó de forma súper glam y shiny con un vestido repleto de recortes en el abdomen.

Sabrina Rojas apostó por un modelo que a través de los cutouts simula el efecto de dejar el hilo dental a la vista acompañado por detalles de strass deslumbrantes.

SABRINA ROJAS HILO DENTAL.jfif A sus 44 años, Sabrina Rojas confirma que es la nueva reina del hilo dental a la vista ultra shiny y XS.

Sabrina Rojas reina de las transparencias shiny

Una vez más, Sabrina Rojas confirmó que a sus 44 años no hay look que no sepa llevar, esta vez eligiendo la tendencia furor de las transparencias shiny.

sabrina rojas transpaencias.jfif A sus 44 años, Sabrina Rojas se anima a las transparencias en clave ultra shiny XS y paraliza la primavera.

Feliz con la llegada oficial de la primavera, Sabrina Rojas eligió las transparencias shiny de red en un conjunto de mini ultra XS al ras con corpñito crop top al tono.

Súper sexy, Sabrina presumió el bronceado que adquirió durante sus vacaciones y hasta acompañó su selfie con un picante pedido. "Dale octubre... Vení que se me hace largo. Así te espero", escribió atrevida.

Sabrina Rojas paraliza Bahamas

Sabrina Rojas viajó a Miami para disfrutar de unas vacaciones familiares con Paula Chaves y Brenda Gandini.

Luego de unos días en Miami y Disney, Sabrina Rojas y sus amigas continuaron viaje y llegaron a las playas de Las Bahamas para continuar con su catarata de posados veraniegos.

sabrina rojas bikini bicolor bahamas.jfif Desde Bahamas, Sabrina Rojas confirma que es la reina del hilo dental ultra XS bicolor y taparrabos.

Aprovechando las arenas blancas y aguas cristalinas de Bahamas, Sabrina Rojas volvió a presumir su lomazo llevando micro-bikini sensación de la temporada.

Posando como toda una sirena, Sabrina Rojas mostró cómo luce la tendencia bicolor furor en un modelo ultra XS con bombacha taparrabos ultra cavada.

sabrina rojas hilo dentla bahamas.jfif Desde Bahamas, Sabrina Rojas confirma que es la reina del hilo dental ultra XS bicolor y taparrabos.

Sabrina Rojas paraliza Miami

Acompañada por sus hijos, Sabrina Rojas, Paula y Brenda no tardaron en compartir imágenes y videos desde Miami mostrando sus actividades.

Como no podía ser de otra manera las tops están aprovechando también para imponer tendencia adelantando los infaltables de la primavera verano.

sabrina rojas bikini miami.jfif De vacaciones en Miami, Sabrina Rojas se suma al hilo dental animal print y anticipa el verano.

En esta oportunidad, fue Sabrina Rojas la que se robó las miradas mostrando cómo lucir el animal print con una bikini hilo dental ultra XS súper chic.

Sabrina Rojas más sexy que nunca

A sus 44 años, Sabrina Rojas subió la temperatura luciendo un bodysuit ultra cavado ultra XS con escotazo y detalles shiny que combinó con pantaloncitos de cuero al ras.

sabrina rojas bodysuit.jfif A sus 44 años, Sabrina Rojas se suma al bodysuit ultra cavado en clave cuero XS y ceñido.

Días antes, la rubia volvió a elegir un mini vestido ultra XS, esta vez con transparencias en su corset y bordados shiny impactantes.

SABRINA ROJAS TRANSPARENCIAS SHINYY.jpg

Sabrina Rojas reina de Buzios

Desde que llegó, Sabrina Rojas se ha animado a lucir las micro-bikinis más audaces y originales como el último modelo que mostró desde las calles de Buzios.

Súper sexy, Sabrina Rojas eligió una bikini negra con mini ultra XS y ceñida al ras y corpiño con detalles de volados y hombros al descubierto.

sabrina rojas mini xs buzios.jpg Desde Buzios, Sabrina Rojas confirma que es la reina del hilo dental en clave mini XS al ras.

Además, Sabrina Rojas disfrutó de una tarde a pura playa eligiendo una micro-bikini ulra XS color chocolate con efecto crochet de lo más sexy.

sabrina rojas bikini crochet.jfif

Sabrina Rojas se suma al off-white

Como no podía ser de otra manera, la tendencia off-white no quedó afuera de sus elecciones. Con espíritu boho chic, Sabrina Rojas lució el off-white en una micro-bikini de diseño taparrabos, ideal para resaltar su bronceado ultra golden.

sabrina rojas bikini off-white.jpg A sus 44 años, Sabrina Rojas confirma que es la reina del off-white: hilo dental XS, taparrabos y más.

