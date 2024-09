ximena capristo bikini brasil.jfif Desde Brasil, Ximena Capristo confirma que es la reina del hilo dental en clave print floral XS.

El domingo por la tarde, Ximena Capristo visitó Tartaruga y aprovechó para mostrar en detalle su micro-bikini hilo dental con print de colores.

Días antes, Ximena Capristo incluso se grabo frente al espejo presumiendo su figura con una micro-bikini ulra XS de bombacha taparrabos en clave floral que provocó un terremoto de reacciones.

ximena capristo bikini buzios.jpg A sus 47 años, Ximena Capristo se suma al hilo dental en clave floral y paraliza Buzios.

Ximena Capristo fan de las transparencias

Ximena arrasó con los looks que llevó como panelista de LAM. La morochaha confirmado que esta temporada no le teme a ninguna tendencia y las transparencias no fueron la excepción.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Buzios, Sabrina Rojas se suma al hilo dental en clave XS: transparencias, off-white y más

ximena capristo transparencias.jfif

Ximena Capristo arrancó la semana con todo resaltando su figura con un mini vestido ultra XS de transparencias con llamativo print de estrella.

Ximena Capristo no solo eligió transparencias con print sino que se animó a combinarlas con mini vestido de inspiración Barbiecore por debajo.

ximena transparencias.jfif

Ximena Capristo reina del shiny

Ximena Capristo es la reina indiscutida del shiny y los brillos, tendencia sensación del momento.

TE PUEDE INTERESAR: Rocío Guirao Díaz se suma al hilo dental ultra cavado en clave shiny y paraliza el verano europeo

ximena capristo pantalones shiny.jfif A sus 47 años, Ximena Capristo confirma que los pantaloncitos se llevan shiny, XS y al ras.

Para cerrar la semana con todo, Ximena Capristo apostó por el shiny con un conjunto sastrero ultra silver de pantaloncitos, corset y blazer metalizado al tono.

El día anterior, Ximena apostó por el shiny pero en modo ultra XS, con su crop top y shortcitos al ras, dejando sus piernas como protagonista.

ximena capristo shorts shiny.jfif

Ximena Capristo reina del shiny

A dos días de la gran final de Gran Hermano, Ximena Capristo se despidió del programa por todo lo alto luciendo su look más deslumbrante.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el Caribe, Romina Malaspina confirma que es la reina de las transparencias de red

Para su último viernes como panelista, Ximena Capristo paralizó la pantalla eligiendo la tendencia shiny con un nuevo mini vestido ultra XS con bordado de paillettes y transparencias.

ximena capristo ultra golden.jfif A sus 47 años, Ximena Capristo confirma que es la reina del shiny al ras y ultra golden.

De lo más glamorosa, Ximena Capristo se la jugó por un diseño ultra golden con impactantes brillos metalizados y hasta detalles de flecos en las mangas.

Ximena Capristo reina del mob wife

Para cada gala, Ximena Capristo no duda en jugársela con sus elecciones y ahora fue el turno de la tendencia mob wife, furor del otoño invierno 2024.

ximena capristo mob wife.jfif A sus 47 años, Ximena Capristo se suma al mob wife: mini vestido XS, shiny y más.

Ximena Capristo siguió los pasos de famosas como la China Suárez que es fanática de este estilo inspirado en los looks de las "esposas de la mafia".

Siempre sexy, Ximena Capristo llevó todos los ítems infaltables del mob wife: vestido shiny ultra ceñido, botas bucaneras y, el gran tapado de piel como protagonista.

ximena capristo mob 2.jfif

Ximena Capristo reina de las transparencias

TE PUEDE INTERESAR: De fiesta, Florencia Peña confirma que las transparencias al ras son ultra tendencia

Para la gala especial, Ximena Capristo prendió fuego la pantalla luciendo un jumpsuit de transparencias de encaje ultra ceñido jugadísimo.

XIMENA CAPRISTO TRANSPARENCIAS CULOTTE.jfif A sus 47 años, Ximena Capristo confirma que las transparencias se llevan con culotte a la vista.

Ximena Capristo no solo eligió transparencias sino que hasta se animó a llevarlas con culotte de cuero totalmente a la vista, enloqueciendo a los espectadores.

Ximena Capristo fan del off-white

no fue la excepción eligiendo el off-white, el color sensación de la temporada.

Demostrando que se puede llevar off-white en pleno otoño, Ximena Capristo fue por el monocromo con un nuevo conjunto de falda tubo y blusa.

ximena capristo off white.jpg A sus 47 años, Ximena Capristo es la reina de la mini en clava ultra XS y off-white al ras.

Siempre marcando sus curvas, Ximena Capristo eligió una falda ultra ceñido y sorprendió con su blusa al tono de mangas abullonadas.

Ximena Capristo se suma al corporate core

TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Maglietti confirma que es la reina del corporate core: corbatita, pantalones XS y más

Ximena Capristo optó por la tendencia inspirada en los outfits de oficina sin perder su dosisde de sensualidad con una mini al ras ultra XXS de estampado estilo Chanel.

ximena capristo corporate core XS.jpg A sus 47 años, Ximena Capristo se suma al corporate core en modo mini al ras, XS y más.

Siguiendo la pauta del corporate core lo combinó con chaqueta blazer al tono y un atrevido corset de jean mega ceñido resaltando su cintura.

Ximena Capristo reina del shiny

Ximena es de las famosas más fanáticas de la tendencia del shiny y los brillos aunque esta vez agregó dosis de transparencias.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 59, Cathy Fulop se anima al corporate core con brassier a la vista y transparencias

Una vez más, Ximena Capristo compartió en sus redes el outfit que eligió para su trabajo como panelista de la Noche de los Ex y cautivó con sus ultra transparencias.

En esta oportunidad, Ximena Capristo sorprendió a los espectadores con un mini vestido al ras de mangas largas dejando a la vista su culotte.

ximena capristo transparencias shiny.jpg

Fan de los brillos, Ximena apostó por un diseño con destellos plateados en sus transparencias con pailletes y súper escotazo.

F TE PUEDE INTERESAR: Locura por las fotos de Wanda Nara tomando sol en las playas de Estambul