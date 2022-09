cinthia fernandez playa 1.jpg Cinthia Fernández arrasó con su look playero.

La morocha posó como toda una modelo luciendo un sensual vestido negro entre las palmeras y acompañó sus postales con un píacaro mensaje para sus fans.

"Siempre pa ‘lante, no mires pa’tras. Amando el paisaje pero mas este look. Denle al corazón porque no hay premio . A ustedes donde les gustaría estar en este momento? Los leo", escribió Cinthia Fernández en búsqueda de likes.

cinthia fernandez playa 2.jpg

El drama de Cinthia Fernández en Punta Cana

En los últimos días, Cinthia Fernández había pasado momentos muy complicados, ya que su hija menor Francesca, fue internada en Punta Cana por una bacteria que le provocó una gastritis aguda.

Cinthia Fernández viajó junto a sus tres hijas para disfrutar de unas vacaciones paradisíacas que hace meses venía programando sin embargo, la pequeña comenzó a descomponerse desde el avión.

En Mañanísima, Pampita dio detalles de la dramática situación de Cinthia Fernández y su pequeña. Por suerte todo salió para ambas.